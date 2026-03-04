En marzo de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) llega con un aumento del 2,9%, en línea con el último dato del IPC. El nuevo valor impacta en la liquidación que se empieza a pagar desde el 9 de marzo, según la terminación del DNI.

A ese monto se suma la Tarjeta Alimentar, que no tuvo actualización y mantiene los valores vigentes. Ambos conceptos se depositan en la misma cuenta y el mismo día.

¿Cuánto se cobra de AUH en marzo?

Con el aumento aplicado, la AUH queda en:

$132.814 por hijo (valor total).

(valor total). Pero ANSES deposita el 80% mensual , es decir: $106.251,20 por hijo .

, es decir: El 20% restante ($26.562,80) se retiene y se paga más adelante al presentar la Libreta AUH.

En el caso de AUH por discapacidad:

Monto total: $432.461 .

. Pago directo mensual: $345.968,80 .

. Retenido: $86.492,20.

¿Cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar mantiene montos fijos en marzo:

$52.250 por un hijo (o AUE).

por un hijo (o AUE). $81.936 por dos hijos.

por dos hijos. $108.062 por tres o más hijos.

Se deposita completa, sin retenciones, y figura como concepto separado en el recibo.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto cobrás en total

Estos son los montos combinados tomando el pago mensual directo de AUH más la Tarjeta Alimentar:

1 hijo AUH: $106.251,20 Alimentar: $52.250 Total: $158.501,20

2 hijos AUH: $212.502,40 Alimentar: $81.936 Total: $294.438,40

3 hijos AUH: $318.753,60 Alimentar: $108.062 Total: $426.815,60



Si hay más de tres hijos, se suma $106.251,20 adicionales por cada hijo en concepto de AUH. El monto de la Tarjeta Alimentar puede incrementarse según la política vigente.

¿Cuándo se cobra en marzo 2026?

El calendario de pagos de AUH es el siguiente:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

La Tarjeta Alimentar se acredita el mismo día que la AUH.

Un dato a tener en cuenta

No hace falta hacer ningún trámite para cobrar la Tarjeta Alimentar: la asignación es automática si se cumplen los requisitos. Sí es clave mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en Mi ANSES.

En marzo, entonces, el aumento impacta en la AUH, pero no en la Tarjeta Alimentar. La diferencia final en el bolsillo dependerá de la cantidad de hijos y de si corresponde el cobro completo o con retención.