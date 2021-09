El precandidato a concejal por la línea interna "Dar el Paso" dentro de Juntos, Juan Martín Gondra, disparó con munición gruesa contra la Intendenta del Frente de Todos en Carlos Tejedor, Maria Celia Gianini de Lafleur, luego de que la alcalde kirchnerista dijera que cuando llegó al gobierno en 2019 encontró "un sistema de salud deteriorado".

"A días de las elecciones, escuchar una conferencia de prensa donde la intendente se refiere a que encontró en el 2019 un sistema de salud deteriorado, es nuevamente una falta a la verdad", espetó el precandidato de Facundo Manes en un posteo de Facebook, haciéndose eco de las declaraciones de la jefa comunal en el marco de la pandemia.

En ese marco, el presidente del radicalismo local se preguntó: "¿Que hubiera pasado si la pandemia ocurria en 2015 y en el hospital solo se doblaban boletas? Es triste volver aclarar estos logros, pero su relato Señora Intendente, no conduce a nada, destruye, sin diálogo y con mentiras no podemos construir un mejor distrito para todos", tiró.

Previamente, Gondra había repasado los avances en salud durante la gestión 2015-2019, donde destacó la compra de equipos, la presencia de médicos en todos los pueblos, la llegada del SAME y la nueva terapia intensiva: "La gente está cansada de este enfrentamiento, y no tengo dudas de que esta realidad, no es la vida que quiero", concluyó.