La provincia de Buenos Aires atraviesa horas complicadas tras el fuerte temporal que azotó durante la madrugada del miércoles a gran parte del territorio bonaerense. Las lluvias intensas, el granizo y las ráfagas de viento provocaron inundaciones, caída de árboles y postes, cortes de energía y serios inconvenientes en distintas ciudades.

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En el Conurbano, los distritos más afectados fueron Avellaneda, Quilmes, Lanús y La Matanza, donde vecinos reportaron calles completamente anegadas y problemas para circular desde las primeras horas del día. También se registraron cortes de luz por la caída de cables y postes.

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Uno de los episodios más graves ocurrió en Las Flores, donde un tornado causó destrozos, dejó personas heridas y provocó un apagón que afectó a gran parte de la ciudad.

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En Mar del Plata, el temporal dejó más de 80 milímetros de agua acumulada y generó al menos 100 reclamos vinculados a cloacas y bocas de tormenta. Además, Defensa Civil recibió 60 denuncias por caída de árboles, postes, ramas y cables comprometidos en la vía pública.

Las imágenes de autos bajo el agua y calles completamente inundadas se viralizaron rápidamente en redes sociales. A su vez, el municipio informó que al menos diez esquinas semaforizadas presentaban fallas y continuaban los trabajos para restablecer el servicio.

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En Necochea y Quequén el panorama también fue crítico. Allí se acumularon más de 90 milímetros de lluvia en pocas horas, con calles intransitables, vehículos parcialmente tapados por el agua, cortes masivos de luz y familias afectadas por el ingreso de agua a las viviendas.

Las autoridades confirmaron evacuados y asistencia de Defensa Civil y Bomberos durante toda la jornada. Además, las clases fueron suspendidas en varias escuelas debido a filtraciones e inundaciones dentro de los edificios educativos.

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En Balcarce, las intensas precipitaciones obligaron a desplegar un amplio operativo de Bomberos Voluntarios y de la Cooperativa Eléctrica para atender emergencias en distintos sectores de la ciudad.

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Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por fuertes vientos en distintos sectores de la provincia. Para las próximas horas se esperan ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora, especialmente en el sur bonaerense.