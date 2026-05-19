El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Quilmes condenó por unanimidad a 20 años de prisión a Rodrigo Ariel Figueroa por el homicidio en ocasión de robo de Carlos Enrique Sánchez Paredes, el estudiante de ingeniería asesinado en Bernal Oeste cuando se dirigía a rendir un examen en la Universidad Nacional de La Plata.

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El crimen ocurrió el 8 de junio de 2024 y conmocionó a la comunidad local y universitaria platense. En el juicio, se comprobó que dos delincuentes lo interceptaron mientras iba camino a la parada.

Los jueces Rodrigo Bagini, Félix Roumieu y Pablo Pereyra consideraron a Figueroa responsable del delito de “homicidio en ocasión de robo”, una calificación que refleja que la muerte fue la consecuencia directa de un asalto violento para despojar a la víctima de sus pertenencias, según publicó Data Judicial.

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Carlos, de 22 años, estudiaba ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata y había salido de su casa temprano para tomar el colectivo en la intersección de Misiones y Falucho, como hacía habitualmente para asistir a clases y exámenes.

Aquella mañana su madre lo observó salir y lo siguió hasta que dobló la esquina sobre la calle Misiones. En ese momento vio a dos personas correr por la zona. Con el paso de los minutos y al no obtener respuesta a los mensajes ni a las llamadas, la mujer decidió acercarse hasta el lugar. Allí encontró a su hijo tendido sobre la calle, agonizando a raíz de una grave herida en la cabeza, propinado con un caño.

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