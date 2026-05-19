Tenía 22 años, quería ser ingeniero y lo mataron en Bernal: Condenaron a 20 años de prisión al asesino
El crimen ocurrió en junio del 2024. Consideraron al acusado responsable del delito de “homicidio en ocasión de robo”.
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Quilmes condenó por unanimidad a 20 años de prisión a Rodrigo Ariel Figueroa por el homicidio en ocasión de robo de Carlos Enrique Sánchez Paredes, el estudiante de ingeniería asesinado en Bernal Oeste cuando se dirigía a rendir un examen en la Universidad Nacional de La Plata.
El crimen ocurrió el 8 de junio de 2024 y conmocionó a la comunidad local y universitaria platense. En el juicio, se comprobó que dos delincuentes lo interceptaron mientras iba camino a la parada.
Los jueces Rodrigo Bagini, Félix Roumieu y Pablo Pereyra consideraron a Figueroa responsable del delito de “homicidio en ocasión de robo”, una calificación que refleja que la muerte fue la consecuencia directa de un asalto violento para despojar a la víctima de sus pertenencias, según publicó Data Judicial.
Carlos, de 22 años, estudiaba ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata y había salido de su casa temprano para tomar el colectivo en la intersección de Misiones y Falucho, como hacía habitualmente para asistir a clases y exámenes.
Aquella mañana su madre lo observó salir y lo siguió hasta que dobló la esquina sobre la calle Misiones. En ese momento vio a dos personas correr por la zona. Con el paso de los minutos y al no obtener respuesta a los mensajes ni a las llamadas, la mujer decidió acercarse hasta el lugar. Allí encontró a su hijo tendido sobre la calle, agonizando a raíz de una grave herida en la cabeza, propinado con un caño.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión