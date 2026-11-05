Un reclamo vecinal por la falta de obras básicas desató uno de los momentos más tensos de la octava sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Berisso. La irrupción de un frentista del barrio Santa Teresita cambió drásticamente la suerte de un expediente que la bancada oficialista del PJ-Fuerza Patria pretendía enviar al archivo sin brindar respuestas.

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De acuerdo a lo que publicó AHORA Berisso , el conflicto comenzó cuando se ponía a consideración un pedido de informes impulsado para exigirle al Ejecutivo municipal conducido por Fabián Cagliardi explicaciones sobre la falta de trabajos de zanjeo, desmalezamiento y mantenimiento del sistema de drenaje hídrico en la zona.

Pese a que el expediente contaba con un despacho favorable impulsado por el peronismo para ser archivado, la concejal de La Libertad Avanza, Laura Fernández, interpuso una firme objeción, exigió mantener vivo el reclamo y solicitó eliminar el plazo de 30 días para obligar al Municipio a dar respuestas inmediatas.

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Ante el incremento de los cruces políticos, el cuerpo deliberativo votó un cuarto intermedio para permitir el ingreso al recinto de un vecino directamente afectado por las inundaciones y el abandono.

Ya frente a los ediles, el hombre dejó al descubierto su indignación por las especulaciones partidarias: “Me importa un carajo el partido político, me parece un circo todo esto”. Con duras palabras, exigió a los concejales que dejen de lado las discusiones mediáticas y resuelvan las emergencias del vecindario.

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El exabrupto y la presión social impactaron de lleno en la bancada del intendente Cagliardi. El bloque oficialista no tuvo más remedio que retirar la moción de archivo, modificar la redacción original y aprobar el pedido de informes por unanimidad.

Un recinto cruzado por fuertes reclamos al Ejecutivo

La irrupción del frentista se dio en una jornada legislativa cargada de tensiones. Según informó el medio local Berisso Ciudad, a lo largo de la sesión, la oposición cruzó duro al Municipio por los insólitos anuncios del intendente sobre la supuesta llegada de una línea de cruceros a la ciudad mientras fallan los servicios básicos, la falta de gestiones ante el reciente cierre de la sucursal del Banco Francés, y el peligro inminente de derrumbe en el puente de Avenida Mitre y Perón.