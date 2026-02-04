El sacerdote Francisco “Paco” Olveira fue detenido este miércoles por la Policía Federal durante la marcha de jubilados que se realiza todas las semanas frente al Congreso de la Nación, y recuperó la libertad horas después tras el reclamo de diputados nacionales de Unión por la Patria.

La detención ocurrió mientras Olveira participaba de la protesta de manera pacífica. Según los registros audiovisuales difundidos por legisladores y periodistas presentes en el lugar, el cura se encontraba sobre la vereda cuando fue empujado hacia la calle por efectivos federales y reducido, bajo la acusación de “resistencia a la autoridad”.

Así detenian en Congreso al padre"Paco" supuestamente por agredir a un polici@



Durante el tiempo en que permaneció demorado dentro de un móvil de la Policía Federal, diputados de UxP se acercaron al lugar y exigieron su inmediata liberación. Entre ellos estuvieron Paula Penacca, Jorge Taiana, Teresa García, Lorena Pokoik y Eduardo Valdés, quienes acompañaron al sacerdote y reclamaron explicaciones a las fuerzas de seguridad.

En este momento la Policía Federal detuvo al Padre Paco mientras, como todos los miércoles, acompañaba a los jubilados y jubiladas que vienen siendo brutalmente ajustados y reprimidos por este gobierno.





En sus redes sociales, el ex canciller Jorge Taiana confirmó la liberación y apuntó contra el accionar policial:

“Tras dos horas retenido en un patrullero, se ordenó su liberación. El material audiovisual aportado por legisladores y periodistas demostró que no agredió a ningún oficial. Solo buscan disciplinar y desmovilizar. No lo lograrán”, escribió.

Finalmente, y luego de la intervención judicial y la difusión de los videos del momento de la detención, Olveira recuperó la libertad y regresó a la movilización, donde volvió a marchar junto a los jubilados frente al Congreso, gesto que fue celebrado por los manifestantes.

No se trató de un hecho aislado. En noviembre del año pasado, el padre Paco ya había sido detenido durante una protesta similar y liberado el mismo día. El nuevo episodio reavivó las críticas al operativo de seguridad desplegado en las marchas de jubilados y las denuncias sobre un clima de hostigamiento hacia quienes se movilizan contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

El nuevo hecho se inscribe en el marco de las movilizaciones semanales que los jubilados realizan frente al Congreso, que desde la asunción del gobierno de Javier Milei se desarrollan bajo fuertes operativos de seguridad y han registrado momentos de tensión, forcejeos y denuncias por represión. La detención y posterior liberación de Olveira volvió a poner el foco en el accionar de las fuerzas federales durante las protestas sociales.