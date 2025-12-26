Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del kilómetro 504 aproximadamente, donde colisionaron un camión y un automóvil. El impacto generó momentos de tensión debido a que hubo personas atrapadas dentro de uno de los vehículos.

Según informó Radio Mágica Pehuajó, en el automóvil —un Volkswagen Gol— viajaban cinco personas: el conductor, domiciliado en Pehuajó, y cuatro pasajeros oriundos de General Villegas. Por causas que aún se investigan, el vehículo chocó con un camión cuyo conductor también tiene domicilio en General Villegas.

Producto del siniestro, cuatro de los ocupantes del auto fueron trasladados al hospital para su revisión médica. De acuerdo a las primeras evaluaciones, las lesiones sufridas no serían de gravedad.

En el lugar trabajaron los servicios de emergencia para asistir a las víctimas y normalizar la circulación en la zona. Las autoridades indicaron que se ampliará la información a medida que avance la investigación sobre las causas del choque.

