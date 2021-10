La ministra de Salud Carla Vizzotti adelantó que "está pensada la tercera dosis" en el marco del plan de vacunación contra el coronavirus y que el gobierno tiene "la proyección de contar con esas dosis en el primer semestre de 2022".

"Si tengo Covid, puedo volver a tener, y si me vacuno, la inmunidad de la vacuna no es de por vida y no me protege de las posibilidades de contagiarme", dijo Vizzotti. Y subrayó: "Desde el principio era una posibilidad concreta recibir un refuerzo anual".

En ese caso, la funcionaria anticipó en declaraciones a CNN Radio Am 950 que el personal de salud, mayores de 60 e inmunocomprometidos, quienes fueron los primeros en vacunarse, también serán los primeros en recibir un refuerzo del esquema de vacunación.

"Los países que ya dieron terceras dosis son los que lo hicieron en el intervalo mínimo de 21 días o con vacunas menos eficaces", diferenció Vizzotti, respecto a los avances de la vacunación en Argentina y otras naciones. "A partir del año que viene podemos pensar en los refuerzos", reiteró.