La diputada bonaerense y dirigente del kirchnerismo, Teresa García, dejó definiciones durante su participación en el programa “Inteligencia Artesanal”, conducido por Nancy Pazos, al reconocer que dentro del peronismo existe la búsqueda de una figura que represente un “nuevo Cámpora” de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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Consultada por Pazos sobre si el kirchnerismo impulsa un esquema similar al histórico lema “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, García respondió de manera contundente: “Sí”.

El intercambio se produjo luego de que la periodista planteara la posibilidad de “un candidato o candidata para liberar a Cristina y después asuma ella”, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner.

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Vale sincerar la discusión: plantean que el próximo presidente debe ser un delegado de CFK. Otros pensamos que un Presidente debe ser el dueño de su propio gobierno. Ojalá esa diferencia se salde en una interna: primero la Patria, después el Movimiento y por último los hombres. pic.twitter.com/LESPUzm22W — Gualter (@brezhneviano) May 9, 2026

“No sé si tan taxativamente sería así. Lo que sí me parece que hace falta alguien que entienda la lógica por la que vamos a atravesar en un próximo gobierno y que necesitamos que esté libre”, respondió la dirigente peronista.

En ese sentido, García sostuvo que cualquier futuro gobierno del peronismo deberá necesariamente tener en cuenta la experiencia de los dos mandatos presidenciales de Cristina Kirchner y el conflicto que, según expresó, mantuvo con “el poder real”.

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“No hay posibilidad para nadie que vaya a gobernar desde el peronismo que no tenga en cuenta los dos períodos de Cristina presidenta y las razones por las que está detenida, que es la pelea permanente con el poder real”, afirmó.

Las declaraciones reavivaron el debate interno dentro del peronismo que busca posicionar candidatos. Uno de ellos es Axel Kicillof pero desde el sector K pone reparos a su postulación dado que en los últimos tiempos no mantiene dialogo con CFK.

La referencia al “nuevo Cámpora” remite al histórico lema “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, utilizado en las elecciones de 1973 que llevaron a Héctor José Cámpora a la Presidencia como figura de transición para facilitar el regreso de Juan Domingo Perón tras 18 años de proscripción y exilio.

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En aquel contexto, Cámpora fue elegido por su cercanía y lealtad a Perón, encabezando la fórmula del FREJULI junto a Vicente Solano Lima. Su gobierno duró apenas 49 días, en un período conocido como “la primavera camporista”, marcado por una fuerte movilización de la juventud peronista y la expectativa por el retorno definitivo de Perón al poder.

Las palabras de Teresa García volvieron a instalar esa comparación histórica dentro de la discusión política actual y alimentaron las especulaciones sobre la estrategia que podría adoptar el kirchnerismo en el próximo turno electoral.