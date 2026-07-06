La directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi, presentó este lunes en conferencia de prensa los resultados de la prueba Aprender 2025 y aseguró que los datos reflejan “mejoras leves pero sostenidas” en los aprendizajes de lengua y matemática, con valores que se ubican “levemente por encima del promedio nacional”.

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Terigi explicó que la evaluación se tomó en noviembre de 2025 a estudiantes de 6° año del nivel primario, una cohorte que inició su escolaridad en 2020, atravesada por los dos primeros años de pandemia. En la provincia, la prueba alcanzó una cobertura del 95,4% de las escuelas y el 83,8% de los estudiantes, lo que representa a más de 238 mil alumnos.

En términos de resultados, señaló que en lengua el 77,4% de los estudiantes se ubicó en los niveles satisfactorio y avanzado, mientras que en matemática ese porcentaje fue del 56,3%. En ambos casos, el resto se distribuye entre nivel básico y por debajo del básico.

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La funcionaria destacó que, en comparación con la edición 2023, se registró una mejora de 10,2 puntos en lengua y de 4,7 en matemática en los niveles más altos de desempeño. Además, remarcó una reducción del porcentaje de estudiantes por debajo del nivel básico, especialmente en lengua, donde la caída fue significativa.

Terigi también subrayó que los mejores resultados se observan principalmente en estudiantes de escuelas de gestión estatal y de sectores socioeconómicos más bajos. En ese sentido, detalló que en lengua el porcentaje de alumnos por debajo del básico en escuelas estatales pasó de 14,5% en 2023 a 6,4% en 2025, mientras que en matemática descendió de 29,8% a 24,1%.

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“No nos centramos en comparaciones entre provincias, pero sí con el promedio nacional. Y la provincia se ubica levemente por encima en ambas áreas”, afirmó.

Políticas post pandemia y fortalecimiento de trayectorias

Terigi vinculó la mejora de los resultados con las políticas implementadas por la provincia para acompañar las trayectorias educativas tras la pandemia. Mencionó el programa ATR, la incorporación de docentes fortalecedores de trayectorias, talleres de apoyo y dispositivos específicos en escuelas con mayores niveles de vulnerabilidad.

También destacó la continuidad de políticas de alfabetización y recuperación de aprendizajes, con asignación de docentes adicionales en escuelas prioritarias y programas focalizados según niveles de vulnerabilidad educativa.

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“Las mejoras obedecen a distintos factores, entre ellos el trabajo sostenido del sistema educativo y el esfuerzo de las y los docentes”, sostuvo.

Críticas a la interpretación nacional de los datos

En otro tramo de la conferencia, la funcionaria cuestionó la difusión de los resultados realizada por el Ministerio de Capital Humano, al señalar que el informe nacional “utiliza comparaciones metodológicamente discutibles” y no refleja adecuadamente la evolución de los aprendizajes.

Sostuvo que el plan nacional de alfabetización no puede atribuirse mejoras en los resultados de la cohorte evaluada, ya que esos estudiantes “no estuvieron alcanzados por esas políticas en el período clave de su escolaridad”.

También advirtió sobre la “volatilidad” de los datos entre distintas ediciones de la prueba Aprender y planteó la necesidad de mayor transparencia en la construcción y difusión de las evaluaciones estandarizadas.

Ausentismo y desafíos hacia adelante

Terigi señaló además que el informe nacional muestra una relación entre ausentismo y desempeño escolar, y remarcó la importancia de sostener la asistencia a clases como factor clave en los aprendizajes.

De cara a los próximos años, indicó que el objetivo de la provincia es lograr que todos los estudiantes finalicen la escuela primaria con los aprendizajes esperados, con especial foco en matemática en el segundo ciclo y en el acompañamiento de quienes egresan con niveles por debajo del básico.

Finalmente, destacó la implementación de nuevas estrategias de apoyo en el nivel secundario, centradas en comprensión lectora, escritura y oralidad, y cerró con un reconocimiento a docentes, directivos y equipos escolares.

“Las mejoras ocurren lentamente y son el resultado del trabajo cotidiano en las escuelas”, concluyó.