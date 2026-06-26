Mientras Venezuela continúa afrontando una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente, en el centro de la provincia de Buenos Aires otro operativo se desarrolla con absoluta reserva. En la localidad de Tapalqué comenzaron a concentrarse bomberos voluntarios provenientes de distintos puntos del territorio bonaerense, convocados para integrar una eventual misión internacional de asistencia humanitaria destinada a colaborar en las tareas de búsqueda y rescate de sobrevivientes entre los escombros.

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No se trata de una convocatoria cualquiera. Los rescatistas forman parte de la Brigada PUMA USAR ARG-13, un equipo especializado de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, entrenado para intervenir en escenarios de extrema complejidad como terremotos, derrumbes de edificios, explosiones y otras catástrofes con estructuras colapsadas.

Por estas horas, todos permanecen en el centro de entrenamiento ubicado en Tapalqué. Allí se realiza la concentración del personal, la revisión del equipamiento, la organización logística y la conformación definitiva del equipo que podría viajar a Venezuela cuando las autoridades nacionales y los organismos internacionales confirmen el despliegue.

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Bomberos de toda la Provincia fueron convocados para la misión humanitaria.

¿Qué es la Brigada PUMA USAR ARG-13?

La Brigada PUMA USAR ARG-13 constituye uno de los equipos de respuesta especializada más importantes del sistema de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires.

Está integrada por bomberos especialmente capacitados en Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés), una disciplina que reúne conocimientos técnicos para intervenir cuando personas quedan atrapadas bajo edificios o estructuras derrumbadas.

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Sus integrantes reciben entrenamiento permanente en apuntalamiento de construcciones, localización de víctimas, extracción segura, manejo de herramientas especiales, coordinación de operaciones y protocolos internacionales para actuar junto a equipos de rescate de otros países.

Gracias a esa preparación, la brigada cuenta con certificaciones que le permiten participar en misiones humanitarias fuera de Argentina cuando la magnitud de una emergencia requiere apoyo internacional.

Además de la capacitación de sus integrantes, la brigada dispone de equipamiento específico para operar en estructuras colapsadas. Entre sus herramientas se encuentran cámaras de inspección, drones con capacidad térmica, sensores para la localización de víctimas y otros dispositivos diseñados para intervenir en escenarios donde cada minuto resulta determinante para encontrar personas con vida.

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Bomberos de toda la Provincia se despiden de sus familias para partir rumbo a Venezuela.

Tapalqué, el punto de encuentro de la misión

Antes de cualquier despliegue internacional existe un paso indispensable: la concentración operativa.

Ese proceso se desarrolla en Tapalqué, donde los integrantes de la Brigada PUMA USAR ARG-13 comenzaron a reunirse durante las últimas horas.

En ese centro de entrenamiento se verifican los equipos de protección personal, herramientas de rescate, elementos de comunicación, logística y documentación necesaria para una misión de estas características.

También se termina de definir la conformación del grupo que viajará, de acuerdo con las necesidades operativas y las autorizaciones correspondientes.

Mientras tanto, los bomberos permanecen en estado de alistamiento permanente, listos para partir apenas llegue la confirmación oficial.

Bomberos de toda la Provincia

La brigada reúne rescatistas provenientes de distintos cuarteles bonaerenses.

Entre ellos se encuentra el suboficial Maximiliano Danti, del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Alberti.

El bombero de Alberti, Maximiliano Danti, integra la brigada argentina que viajará a colaborar con las tareas de rescate en Venezuela. Foto: La Gaceta del Oeste

Desde Ayacucho fueron convocados Agustín Liuzzi y Luciano Vitral, mientras que desde Villa Gesell integra la brigada el ayudante de primera Cristian Liceri.

También fue convocada la oficial auxiliar Micaela López Fariña, perteneciente a los Bomberos Voluntarios de El Peligro, en el partido de La Plata.

Desde el partido de Mar Chiquita participa el oficial auxiliar Gastón De La Fuente, integrante del cuartel de Coronel Vidal, mientras que desde Santa Clara del Mar fue convocado el suboficial Emanuel Albarracín Tauz, quien cuenta con certificaciones internacionales que lo habilitan para integrar este tipo de operativos.

Emanuel Albarracín Tauz, de Santa Clara del Mar, fue convocado y viajó con certificación internacional para integrarse a los equipos de emergencia. Foto: Ciudadano Web

La convocatoria también alcanzó a María Bebacqua, subayudante del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Olavarría, quien integra la Brigada PUMA USAR ARG-13 y se sumó a la concentración en Tapalqué para participar de la eventual misión internacional. Su incorporación vuelve a reflejar el carácter federal del operativo dentro de la provincia de Buenos Aires, que reúne rescatistas provenientes de distintos cuarteles con formación específica para actuar en catástrofes de gran magnitud.

Todos ellos representan a sus respectivos cuarteles, pero durante la misión pasan a integrar un único equipo especializado bajo los protocolos de la Brigada PUMA USAR ARG-13.

María Bevacqua, de Olavarría, integra la misión internacional. Foto: Enlineanoticias

El importante aporte de Balcarce

Uno de los mayores aportes a la misión proviene de Balcarce.

Nada menos que ocho integrantes del cuerpo activo fueron convocados para incorporarse a la brigada y ya viajaron hacia Tapalqué para sumarse a la concentración operativa.

Se trata de Fernando Alessio, Federico Mancini, Federico Cattaneo, Nicolás Cucci, Sebastián López, Gonzalo Castrillo, Lautaro Vignate y Santiago Vivas.

Bomberos de Balcarce preparándose para viajar a Tapalqué.

La participación de un número tan importante de rescatistas refleja el alto nivel de capacitación alcanzado por el cuartel balcarceño, cuyos efectivos cuentan con formación específica para intervenir en escenarios de derrumbes y rescates complejos.

A ellos se suma un bombero voluntario de Coronel Vidal, conformando una de las delegaciones regionales más numerosas convocadas para esta eventual misión internacional.

Los bomberos de Balcarce ya se encuentran en Tapalqué. Foto: GaBal

Una preparación que lleva años

La posibilidad de viajar a colaborar con Venezuela no responde a una convocatoria improvisada.

Cada uno de los integrantes de la Brigada PUMA USAR ARG-13 acumula años de formación, entrenamientos, simulacros y evaluaciones para poder actuar en situaciones donde cada decisión puede significar salvar una vida.

Muchos de ellos ya participaron en operativos de gran complejidad dentro del país y poseen experiencia en rescates sobre estructuras colapsadas, una de las tareas más exigentes para cualquier cuerpo de emergencias.

Su intervención requiere coordinación permanente con ingenieros, médicos, especialistas en estructuras y equipos internacionales, respetando estrictos protocolos de seguridad para proteger tanto a las víctimas como a los propios rescatistas.

Cinco bomberos del partido de 25 de Mayo integran la Brigada USAR PUMA.

Esperando la orden de partida

Mientras continúan las tareas de rescate en Venezuela y el número de víctimas sigue creciendo, los bomberos bonaerenses permanecen concentrados en Tapalqué.

Allí aguardan la autorización definitiva para iniciar el viaje que los llevará a formar parte del operativo internacional de asistencia.

Si finalmente reciben la orden de despliegue, partirán con un objetivo claro: colaborar en la búsqueda de sobrevivientes, asistir a las víctimas y poner al servicio de una emergencia humanitaria internacional la experiencia adquirida durante años de preparación.

La imagen resume el espíritu de la misión: hombres y mujeres que dejaron momentáneamente sus cuarteles en distintos rincones de la provincia de Buenos Aires para reunirse en Tapalqué, desde donde esperan emprender un viaje que podría convertirlos en protagonistas de una de las mayores operaciones de rescate de los últimos años en América Latina.