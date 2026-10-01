Thiago Vera tenía apenas 5 años y una vida marcada por las cosas simples de cualquier chico de su edad. Le encantaba ir al jardín, jugar, ir a la plaza y salir a pasear con sus papás. Hasta que el 8 de octubre de 2023, un choque ocurrido mientras viajaba con su familia rumbo a Punta Lara cambió por completo aquella rutina.

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Ese día, Thiago iba junto a sus padres hacia Punta Lara, en el partido de Ensenada, donde tenían previsto pasar la tarde y andar en bicicleta. Durante el trayecto, el auto en el que viajaban fue impactado por un Ford Falcon. Según los antecedentes del caso y el relato de la familia, el conductor del otro vehículo circulaba a gran velocidad y habría estado participando de una picada. Además, dio positivo en alcohol y cocaína.

Los padres de Thiago sufrieron heridas leves, pero el chico recibió el impacto más grave y tuvo que ser trasladado de urgencia. Primero pasó por el Hospital Gutiérrez y luego fue derivado al Hospital de Niños de La Plata, donde los médicos detectaron una grave lesión en la médula y debieron intervenirlo de urgencia.

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Thiago, antes del choque ocurrido en 2023.

La situación era crítica. Según recordó su mamá, Brenda Genovese, los médicos les advirtieron durante aquellos primeros momentos que las posibilidades de que Thiago sobreviviera eran muy bajas. “Nos daban un uno por ciento de vida”, contó la mujer al reconstruir lo ocurrido.

“Thiago tenía una vida normal, le encantaba ir al jardín, jugar, ir a la plaza y salir a pasear”, recordó Brenda en diálogo con LANOTICIA1.COM. Para la familia, esa vida cotidiana quedó interrumpida aquel 8 de octubre. Thiago sobrevivió, pero las consecuencias de la lesión fueron permanentes y obligaron a todos a adaptarse, de un día para el otro, a una realidad completamente diferente.

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El chico permaneció tres meses internado en el Hospital de Niños, atravesando un período crítico. Después fue trasladado a una clínica, donde permaneció aproximadamente un año, hasta que la familia pudo continuar con los cuidados intensivos en su propia casa.

Otras de las imágenes de Thiago a sus 5 años, antes del hecho vial que lo dejó grave.

Actualmente, Thiago es cuadripléjico, tiene una traqueostomía y necesita asistencia de un respirador, además de cuidados permanentes durante todo el día. Su familia debió reorganizar por completo su vida para poder acompañarlo y garantizarle la atención que necesita.

Durante el primer año, prácticamente no hubo momentos en los que Thiago estuviera solo. Brenda se ocupaba de las noches y su mamá permanecía con él durante el día. Con el paso del tiempo, amigos y familiares fueron retomando sus propias rutinas, mientras ellas dos continuaron siendo el principal sostén cotidiano del chico.

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“El primer año fue muy duro. Estaba yo toda la noche, mi mamá estaba todo el día. Somos solamente ella y yo para Thiago”, contó Brenda.

La familia también tuvo que adaptar su casa para poder atenderlo y sostener los cuidados que requiere. Recibieron ayuda para conseguir materiales y realizar parte de las obras necesarias, pero el día a día continúa siendo exigente y demanda tiempo, recursos y una dedicación permanente.

A esa situación se suma el proceso judicial por el choque. Según explicó la familia, el conductor que protagonizó el hecho, oriundo de Berissom, apenas estuvo detenido durante algunas horas y posteriormente recuperó la libertad. La causa continúa siendo otro de los capítulos pendientes para Brenda y sus seres queridos, que esperan que la investigación avance.

El nene quedó cuadripléjico, con traqueostomía y asistencia de un respirador.

El tratamiento que esperan realizar en diciembre

Después de casi tres años de tratamientos y rehabilitación, la familia encontró una nueva posibilidad en Jalisco, México. Allí Thiago tiene previsto realizar un tratamiento con células madre durante diciembre.

La familia ya consiguió reunir el dinero necesario para afrontar el procedimiento y ahora concentra todos sus esfuerzos en conseguir los recursos para viajar, alojarse y permanecer en México durante aproximadamente 15 días.

Thiago no permanecería internado durante toda la estadía. La familia planea alojarse allí y trasladarlo diariamente hasta la clínica para realizar el tratamiento, por lo que los gastos de pasajes, alojamiento y permanencia representan ahora el principal obstáculo.

“Ya juntamos lo del tratamiento de Thiago. Nos faltaría lo de los pasajes, la estadía y poder estar allá esos 15 días”, explicó Brenda a LANOTICIA1.COM.

La nueva esperanza de Thiago: tiene previsto realizar un tratamiento en México con células madre.

La familia espera que el tratamiento pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de Thiago y convertirse en un nuevo paso dentro del largo proceso que comenzó aquel día de octubre de 2023. Por eso volvieron a pedir colaboración y, especialmente, difusión de su historia.

Quienes puedan colaborar pueden hacerlo mediante el alias TODOSCONTHIAGOVERAA. También pueden ayudar compartiendo el pedido para que llegue a más personas.

Antes del choque, Thiago tenía una vida de niño: iba al jardín, jugaba, iba a la plaza y salía a pasear con sus padres. Hoy, casi tres años después, su familia enfrenta una realidad completamente distinta. Ya lograron reunir el dinero para el tratamiento que esperan realizar en diciembre; ahora necesitan conseguir los pasajes y la estadía para poder llevarlo hasta Jalisco y continuar con su recuperación.