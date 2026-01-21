La Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) bonaerense volverá a reunirse este miércoles con el objetivo de encauzar la interna peronista y definir el escenario electoral de cara a los comicios partidarios previstos para el 15 de marzo. El encuentro había sido convocado inicialmente para el martes, pero fue postergado por la falta del padrón definitivo de afiliados habilitados para votar.

Ads

Los comicios partidarios están previstos para el 15 de marzo

La demora en la conformación del padrón terminó por dilatar la definición sobre si el peronismo bonaerense logrará cerrar una lista de unidad o si, por el contrario, se confirmará una disputa interna entre los espacios que responden al Movimiento Derecho al Futuro, liderado por el gobernador Axel Kicillof, y La Cámpora, referenciada en Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner.

Ads

La reunión está prevista para este miércoles a las 17.00 y se desarrollará bajo una modalidad mixta, con presencia física en la sede partidaria de Matheu 130, en la Ciudad de Buenos Aires, y participación virtual a través de Zoom. El encuentro será encabezado por el titular de la Junta Electoral del PJ bonaerense e intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

El 3 de febrero vencerá el plazo para la presentación de avales, mientras que el 8 de febrero se concretará el cierre de listas, fechas que presionan a los distintos sectores a definir rápidamente su estrategia.

Ads

Cabe recordar que el PJ bonaerense resolvió autorizar la inclusión de todas las fichas de afiliación presentadas en la mesa de entradas del Juzgado hasta el 30 de diciembre de 2025 inclusive, siempre que cuenten con una antigüedad mínima de 180 días, una decisión que incide directamente en la conformación del padrón y en el peso electoral de cada espacio.