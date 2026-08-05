La reunión por el proyecto de "Inocencia Fiscal" tuvo este miércoles un momento de tensión y color cuando el diputado nacional bonaerense Carlos Castagneto (Unión por la Patria) lanzó una chicana durante el debate y recibió una dura respuesta del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto "Bertie" Benegas Lynch (La Libertad Avanza).

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El episodio ocurrió durante el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, luego de la exposición del director del Banco Central, Martín Vauthier, quien había abordado cuestiones vinculadas a la política monetaria, el ahorro, las inversiones y el crecimiento económico.

Al tomar la palabra, Castagneto cuestionó el contenido de la presentación y señaló que el funcionario se había referido a temas relacionados con el Banco Central y la moneda, más que al proyecto que estaba en tratamiento.

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"¿Habló de la moneda? ¿Del Banco Central?", planteó el diputado de Unión por la Patria, y luego deslizó una ironía sobre la continuidad de la reunión: "¿Tienen un partido de pádel a la tarde que no pueden venir?".

Ante ese comentario, Benegas Lynch intervino para defender la exposición de Vauthier y sostuvo que los temas planteados por el funcionario estaban directamente vinculados con el espíritu de la iniciativa.

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"Lo dijo como un profesor que viene a una clase magistralmente. Escuché eso: las cosas, el ABC, la civilización, y los que se la llevaron a marzo tratan esto como una reunión social hablando de cualquier otra cosa, le tiran avioncitos de papel", lanzó el diputado libertario.

En esa línea, argumentó que la exposición tenía relación con "las inversiones, el ahorro y el crecimiento" y cuestionó la actitud de algunos legisladores durante la reunión. "Se le está hablando a una tribu de salvajes", afirmó.

Castagneto volvió a insistir en que su consulta apuntaba a saber si la exposición del director del Banco Central estaba vinculada específicamente con el proyecto de "Inocencia Fiscal", mientras Benegas Lynch defendió que los conceptos desarrollados por Vauthier formaban parte del debate.

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Finalmente, el intercambio dio paso a la ronda de preguntas de los diputados al representante del Banco Central, en una reunión que había sido convocada para analizar los alcances de la iniciativa impulsada por el oficialismo.