El diputado bonaerense Facundo Tignanelli anunció que impulsará una ley para evitar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entierre sus residuos en municipios de la Provincia. El planteo se sumó a sus críticas al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante la sesión del martes 20 de octubre en la Cámara de Diputados bonaerense.

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El conflicto se da después de que Macri anunciara que los Centros de Diagnóstico de la Ciudad atenderían exclusivamente a residentes porteños. “Se terminó ser la prepaga del Conurbano”, sostuvo el mandatario, en una decisión que generó cuestionamientos desde el Gobierno bonaerense. LANOTICIA1.COM publicó los detalles de la medida y la respuesta del ministro Nicolás Kreplak.

En la Legislatura, Tignanelli cuestionó la decisión y apuntó contra el PRO y La Libertad Avanza por no acompañar un proyecto de declaración de repudio presentado por Unión por la Patria. La iniciativa quedó registrada con el número D-3990/26-27 y plantea rechazar tanto la exclusividad de atención para residentes porteños como las declaraciones que estigmatizan a los habitantes de la Provincia.

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“Es bueno que se sepa, porque cuando los vecinos van a votar tienen que conocer que hay legisladores que no les interesa que alguien diga que no se van a atender más en un hospital público”, sostuvo el jefe del bloque de Fuerza Patria.

El otro eje de su intervención fue el destino de los residuos porteños. Tignanelli cuestionó que los municipios bonaerenses deban recibir la basura generada en la Ciudad y adelantó que presentará un proyecto de ley para impedir que CABA siga enterrando sus desechos en territorio provincial.

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“Yo soy de La Matanza y no tengo por qué estar condenando a las generaciones futuras de vecinos a que estemos soportando los desechos de ellos”, afirmó.

El legislador también cuestionó las decisiones urbanísticas de la Ciudad y sostuvo que debe hacerse cargo de sus propios residuos. Por el momento, no se encontró un expediente público de la ley anunciada, por lo que todavía no se conocen los detalles de la propuesta.

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Durante la sesión, Tignanelli amplió sus críticas a las diferencias entre ambos distritos en materia de recursos, representación parlamentaria e infraestructura. También cuestionó el traslado de presos desde la cárcel de Devoto hacia Marcos Paz, en territorio bonaerense.

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El diputado señaló que millones de bonaerenses viajan diariamente a la Ciudad para trabajar y luego regresan al Conurbano. “Millones de bonaerenses ingresan todos los días a ofrecer su fuerza de trabajo ahí y vuelven al Conurbano a dormir”, expresó.

Y cerró con una definición sobre la relación entre ambas jurisdicciones: “No somos el patio trasero de CABA”.