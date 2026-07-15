El diputado bonaerense de La Cámpora y jefe de bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, planteó que “hay que desdramatizar la discusión” interna y dejó un mensaje de cara a 2027 al asegurar que tal vez el gobernador Axel Kicillof no sea “el candidato de la síntesis”.

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Los dichos del camporista se pueden leer como respuesta al ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha del gobernador, Carlos Bianco, quien pidió un candidato de unidad para las elecciones del año que viene.

“Si hay algún sector que plantea que el campo popular tiene que ir dividido es porque quiere perder. Si queremos perder, o si algún sector piensa en perder, querrá dividir al campo popular”, afirmó.

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Por su lado, Tignanelli, quien es además hombre de confianza de Máximo Kirchner, sostuvo: “Si vamos a ir a una oferta electoral, primero tenés que ir sintetizando, sino vamos a encontrar un Gobierno parecido al Frente de Todos, que te lleva a complejidades en la gestión".

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Además, puso en duda el futuro rol del gobernador, sobre todo al cuestionarlo por su relación distante con Cristina Fernández. “Hay que ver si Axel Kicillof es el candidato de síntesis”, dijo Tignanelli en el streaming de Infobae.

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“Nosotros planteamos que Cristina es la síntesis para ir a enfrentar a (Javier) Milei en una candidatura presidencial”, sostuvo. Y agregó: “Se está trabajando en la cuestión jurídica. La realidad es que entendemos que hay una voluntad del pueblo argentino de votar a Cristina”.

Finalmente, habló de la “desilusión” de un sector con la figura del gobernador al señalar que cree "que hay una falta de reciprocidad en la generosidad que tuvo Cristina con una generación política, en este caso, de Axel”.

“Falta un poco más de un año para la elección. Si hacemos un repaso, un año antes de cada elección presidencial, el candidato no era quien finalmente resultó ganador”, recalcó. Y remató: “La vocación de definir hoy una candidatura no quiere decir que estés competitivo el año que viene”.