En una jornada que quedará grabada en la historia del deporte argentino, Eugenia Bosco y Mateo Majdalani lograron la medalla de plata en la prueba de Nacra 17 en los Juegos Olímpicos de París 2024. La dupla, que se destacó en la Marina de Marsella, supo sobreponerse a un inicio complicado en la Medal Race para asegurar su lugar en el podio olímpico.

En una entrevista posterior a la competencia, Eugenia Bosco expresó su emoción y gratitud: “Creo que la palabra que se me viene a la cabeza es alivio, pero no lo sé, no lo sé. La verdad es que estoy muy feliz, todavía no caigo en todo lo que estamos viviendo. Trabajamos mucho tiempo para estar donde estamos y estoy muy agradecida con todo el equipo que creamos y toda la gente que nos acompañó y ayudó a estar acá hoy. Como dice Mateo, es mucha gente y no nos queremos olvidar de nadie”.

Eugenia nació en San Pedro. Como en muchas de las ciudades linderas con el río Paraná, la práctica de los deportes náuticos es una constante. Y la joven se anotó desde muy pequeña junto a su hermano Santiago. Compitió en las categorías Optimist, 29er y F18 hasta que después de Río 2016 encaminó su carrera hacia un nuevo rumbo, junto al propio Majdalani, quien le propuso ser su compañero de equipo.

Bosco, quien ya entrada en su adolescencia comenzó a navegar en el Yacht Club Olivos de Vicente López, recordó sus inicios: “Al principio me costaba creer que yo podía competir en esta disciplina porque, como yo era bastante alta a esa edad y no entraba en el Optimis, era un mundo. Entonces era difícil salir de ahí. Cuando empecé a navegar en otros barcos me di cuenta que se podía seguir, que al final mi altura era buenísima para lo que estaba haciendo”.

En cuanto a su rol a bordo de la vela, Bosco explicó: “Mateo me exige bastante. En las regatas, él es la cabeza pensante; yo trato de que el barco siempre vaya rápido y me enfoco en eso porque muchas veces no tengo tiempo de mirar afuera a no ser que haya muy poquito viento y le pueda dedicar más”.

Respecto a las funciones específicas en el barco, Bosco detalló: “Yo soy tripulante, soy la que controla las velas, estoy a cargo de casi todas las velas, y Mateo es el timonel, el que maneja el barco. Es como piloto y copiloto, como para explicarlo más fácil”.

¡PLATA PARA ARGENTINA! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷



La dupla de Mateo Majdalani y Eugenia Bosco se llevan la presea plateada en el multicasco mixto de vela en #Paris2024 #ParísEsTuyo pic.twitter.com/8pEhPqIWhE — Claro Sports (@ClaroSports) August 8, 2024

En un momento emotivo, Bosco recordó a su hermano, quien no pudo estar presente en los Juegos: “Mi hermano, que hoy no está acá, está en Estados Unidos, se fue por laburo. Sé que vio toda la medal, y me emocionó hablar con él, porque aunque no está acá, él fue parte de todo este camino”.

La medalla de plata también trajo consigo mensajes de apoyo y felicitaciones, como el de su mejor amiga, Carolina Matardese: “Hola, Caro, qué bonita hermana. ¿Cómo estás? No me lo puedo creer. Gracias por las felicitaciones, te amo”.

Bosco también agradeció a su compañero y a otros importantes miembros de su equipo: “Me gustaría agradecerle a Mateo, estoy muy feliz de que me haya hecho esa llamada allá en 2016, cuando me ofreció ser su compañera de equipo. Agradecerle a Paula, la esposa de Mateo, que siempre creyó en nosotros, y a mi pareja Diego, que es parte de este camino también. También a todo nuestro equipo, a familia, a mis viejos, y a Fidel, un gran amigo que estuvo con nosotros cuando no había presupuesto y fue nuestro entrenador en ese momento”.

Con la vista puesta en el futuro, Bosco ya planea su próxima meta: “Ahora el gran desafío es volver a competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028: ”Esta historia sigue", concluyó en una entrevista televisiva.

El logro de Bosco y Majdalani no solo enorgullece a Argentina, que suma su segunda medalla en estos Juegos Olímpicos, sino que también marca un hito para San Pedro, la ciudad natal de Bosco, celebrando un nuevo nombre en la lista de medallistas olímpicos.