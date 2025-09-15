El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se mostró escéptico respecto del mensaje que dará esta noche el presidente de la Nación, tras las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Durante la primera conferencia de prensa tras el triunfo del oficialismo en los comicios provinciales, Bianco afirmó que espera que se consideren “las necesidades de todo el pueblo argentino en materia de salud pública, educación, universidad, seguridad y obra pública”.

Bianco destacó que el resultado electoral del domingo pasado fue un claro mensaje a nivel nacional: “Entre otras cosas, se trató de un plebiscito del gobierno nacional, también del gobierno provincial y de los municipios. Ojalá que el presidente haya tomado nota”. Sin embargo, el ministro admitió ser “bastante escéptico”, recordando que tras los comicios, el presidente anunció que profundizaría políticas de ajuste.

El funcionario también criticó la falta de convocatoria formal desde la Nación: “Todavía no hemos sido convocados, aunque se ha recreado el Ministerio del Interior, que tiene como competencia principal el vínculo con las provincias”. Bianco recordó el trabajo previo con el exministro Lisandro Catalán y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, quienes recibían los reclamos de la provincia sobre obras públicas y fondos recortados, muchos de los cuales están en litigio en la Corte Suprema.

Finalmente, Bianco aseguró que la provincia participará de cualquier convocatoria seria y efectiva del gobierno nacional: “No para payasadas como el Pacto de Mayo, el Pacto de Julio… Cuando nos convoquen a trabajar de manera correcta, nosotros vamos a participar”.

