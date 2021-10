EL ACTO DE MACRI EN DOLORES

El expresidente Mauricio Macri encabezó este jueves un acto en la ciudad de Dolores, previo a su cita judicial para declarar en la causa por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. La concentración aglutinó a los militantes en una superficie que no superó la media cuadra de calle y cortos tramos de la plaza Castelli y la vereda del palacio comunal.

Según expresó el propio Macri, no hubo más personas "porque en la ruta (hacia Dolores) había más controles policiales que los normales". "Siempre hay de estas maldades", lamentó. Durante su presentación, el exmandatario buscó mostrarse como un "perseguido" político y dijo "ser solidario con los familiares" del submarino hundido. Además, acusó al gobierno nacional de "usar una tragedia para dañar" a la oposición.

INDAGATORIA SUSPENDIDA

Posteriormente, el expresidente se presentó en horas del mediodía en los tribunales de Dolores para comparecer ante el juez Bava y el fiscal Pablo Curi pero la indagatoria fue suspendida porque Macri no fue relevado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del deber de guardar secreto de Estado sobre los temas de inteligencia. Por este motivo la declaración no se pudo llevar a cabo y quedó postergada para el 3 de noviembre.

POCOS ASISTENTES, POCOS PROTOCOLOS

Como si la pandemia fuera asunto del pasado, los militantes que viajaron a apoyar a Macri se agruparon sin barbijos ni distancia física entre ellos. Al igual que lo que sucedió el miércoles en el estadio del Deportivo Morón durante un acto partidario del Frente de Todos, los protocolos de cuidado contra el coronavirus quedaron en el olvido y las medidas de prevención directamente brillaron por su ausencia.

DE RUMORES DE 400 MICROS A UNA BAJA CONCURRENCIA

Si bien en la semana previa corrió la versión, negada por el PRO, de la potencial llegada de cientos de micros, la concurrencia fue escasa. Los canales televisivos optaron por planos cortos para disimular una convocatoria que no fue masiva. Entre los vecinos y comerciantes de la zona céntrica de Dolores hubo opiniones dispares en torno a lo que fue la realización del acto, con voces que se alzaron a favor y en contra del expresidente.

LA PALABRA DE LOS COMERCIANTES

Consultados por LaNoticia1.com, desde la Farmacia Bellatti -situada en San Martín al 7100, a 100 metros de la plaza Castelli- celebraron la llegada de Mauricio Macri a la ciudad. "En Dolores hubo un clima generalizado de apoyo hacia el expresidente y eso claramente se pudo notar en las calles", confió a este medio una de las farmacéuticas que atiende en el lugar, quien no dudó en expresar su apoyo al exmandatario nacional.

"Fue un día bárbaro. En Dolores éramos mucha gente que estábamos esperándolo a Mauricio, con ganas de verlo y poder defenderlo. Hubo muchas banderas por toda la ciudad. Y también una marcha para acompañarlo por la calles, pero todo de manera muy tranquila, nada loco", indicó la trabajadora, quien agregó: "No hubo ningún incidente ni problema. En ese aspecto se trabajó muy bien y estuvo todo bien organizado".

De acuerdo a lo que indicó la farmacéutica, "también se pudo ver algunos colectivos que llegaron desde otras ciudades". "Nosotros estamos a una cuadra de la plaza Castelli y nos asomamos a la puerta de la farmacia cuando pasó Mauricio junto al contingente que lo acompañaba. Hubo mucha gente cantando y festejando por la visita del expresidente. Y todo se dio en un clima de paz, nada se hizo de mala manera", detalló.

Por su parte, desde la Panadería La Estación -ubicada en Buenos Aires al 1300- no hubo mucha alegría por la visita del expresidente. "En mi caso no había expectativa de nada. Me reservo mi opinión sobre lo sucedido ayer. Pero expectativa no teníamos, sino todo lo contrario", señaló a LaNoticia1.com una de las trabajadoras del lugar, quien se quejó por los cortes de tránsito en la zona céntrrica de la ciudad.

"Nosotros estamos un poco más alejados de lo que es la zona del juzgado, pero por lo que nos comentaron los vecinos, lo que más molestó a la gente de la ciudad fueron los cortes de tránsito a los que no estamos acostumbrados. Tampoco estamos acostumbrados a tener que desviarnos para ir algún lugar o hacer algún trámite. A eso sumale que fue un día de muchísimo calor, por lo que el fastidio fue mayor", agregó.

Y completó: "Para nosotros fue un día normal, como siempre. Si te acercabas para el lado del centro ya había un poco más de movimiento. El quilombo que hubo en el centro desde temprano no se justificó para lo que en definitiva terminó siendo el acto. De todas formas, más allá de lo político, de lo que más se quejó la gente fue de los inconvenientes que hubo para ir al centro a hacer algún tipo de trámite".

En tanto, desde la casa de electrodomésticos Sampietro - emplazada sobre la Avenida Buenos Aires- consideraron que "el de ayer fue un día absolutamente normal". "La jornada se vivió con tranquilida. Por mi parte no hubo expectativa de nada. No sé el resto de la ciudad qué esperaba que suceda con todo este acto político. Lo cierto es que nosotros estamos a dos cuadras de la plaza Castelli y trabajamos como siempre", subrayó.

"Es verdad que hubo algo de gente pero fue muy poca. nada que ver a lo que se decía que iba haber. No sé si la gente se estaba preparando de alguna manera en especial en la zona. La verdad es que nosotros vinimos a trabajar como siempre. Solamente hubo corte de tránsito en la puerta del juzgado, por lo que no alteró demasiado el desarrollo del día en la zona del centro", lanzó una empleada en contraposición con otra colega.

Además, desde la cafetería "La Dulcería"- frente a la plaza- coincidieron en que fue "una jornada normal". "Se cortó el tránsito pero no hubo disturbios ni incidentes. El acto en la plaza fue muy tranquilo y no afectó en nada el tema de las ventas de nuestro comercio. En la ciudad había bastante expectativa por la llegada de Macri. Pero a pesar de que dicen que no vino mucha gente, acá se pudo ver bastante movimiento", remarcó.

LA CHICANA DE KICILLOF

Más allá de las variadas opiniones, lo concreto es que las postales que dejó el acto de Macri en Dolores fueron objeto de burla por parte del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien menospreció el apoyo que recibió el expresidente. "En Comodoro Py se discute si fueron 100 mil, 200 mil o 300 mil personas bajo la lluvia a apoyar a Cristina Kirchner en 2016. Acá (en Dolores) un artista callejero en una plaza junta más gente", ironizó el mandatario provincial.

EL LANZAMIENTO DEL INTENDENTE

El intendente de Juntos por el Cambio, Camilo Etchevarren, también fue uno de los protagonistas que acompañó al expresidente en Dolores. Primero lo recibió en la Municipalidad y luego lo acompañó de cerca en todo momento, arriba y abajo del escenario. En medio de la movilización de la oposición, en el centro de Dolores aparecieron llamativos pasacalles con la consigna: "Macri Presidente, Camilo Gobernador".

Arriba del escenario, Etchevarren brindó un encendido discurso en defensa del expresidente y destacó su gestión. También, arengó a la gente y tomó el micrófono para cantar "Mauricio no se toca". De esta manera, el jefe comunal aprovechó la citación judicial para lanzar su propia candidatura y se metió en la interna del PRO apoyando a Macri como candidato a presidente en lugar de a Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich.