En las últimas horas, la búsqueda "Créditos ANSES Jubilados" se convirtió en tendencia en Google en Argentina. El interés creció después de que se confirmara que, tras el aumento del 1,62% en las prestaciones desde agosto 2025, el Banco Nación y el Banco Provincia habilitaron una nueva línea de préstamos para titulares de AUH, SUAF y jubilaciones.

Los créditos permiten acceder a montos de $100.000 a $1.350.000, con devolución en hasta 72 meses y cuotas fijas, lo que facilita planificar los gastos mensuales. La acreditación se realiza en menos de 48 horas hábiles, un factor que explica la avalancha de consultas en internet.

Quiénes pueden acceder

Los préstamos están disponibles para quienes cobren sus haberes en Banco Nación o Banco Provincia y cumplan con estos requisitos:

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

y residir en Argentina. Tener una cuenta bancaria activa y buen historial crediticio.

y buen historial crediticio. No superar ingresos de $317.800, equivalente al salario mínimo de julio 2025.

El programa busca facilitar el acceso al financiamiento a sectores que tradicionalmente encuentran dificultades para obtener préstamos.

Montos, plazos y condiciones

Los créditos se ofrecen con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 79% y un Costo Financiero Total (CFT) del 114,92%. Los plazos van de 12 a 72 meses, con cuotas fijas, aunque en los períodos más largos los intereses acumulados pueden representar un impacto significativo en la economía familiar.

Cómo pedir el crédito

El trámite es 100% online a través del homebanking de cada banco:

Ingresar a la web oficial del banco. Seleccionar “Créditos ANSES” o “Préstamos personales”. Iniciar sesión con usuario y clave digital. Indicar el tipo de beneficio (AUH, SUAF o jubilación). Elegir monto y plazo. Confirmar la operación.

El acuerdo exclusivo con estos bancos estatales permite a ANSES validar datos en tiempo real, reducir fraudes y agilizar la acreditación de fondos, además de ofrecer tasas más competitivas que la banca privada.