-Por Emir Diamante

El coronavirus, que afecta a casi todos los países del mundo, provocó que eventos deportivos de gran magnitud planificados con varios años de anticipación, se suspendan o cancelen definitivamente. Entre ellos sobresale la Copa América Argentina-Colombia que se pasó para el 2021. En los últimos días se rumoreó con que el Comité Olímpico Internacional (COI) iba a anunciar la postergación de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pero ello no ocurrió sino que, en contrapartida, la entidad emitió un comunicado en el que dejó en claro que, hasta el momento, se hacen.

En su informe, la institución presidida por el alemán Thomas Bach dejó en claro que "sigue totalmente comprometida" con llevar a cabo el evento entre el 24 de julio y 9 de agosto. Y, en ese marco, agregó: "Con más de cuatro meses antes de los Juegos no hay necesidad de tomar decisiones drásticas en esta etapa; y cualquier especulación en este momento sería contraproducente".

Además, el COI indicó a los atletas que sigan "preparándose lo mejor que puedan" porque confía en que "las numerosas medidas adoptadas por muchas autoridades de todo el mundo ayudarán a contener la situación del virus COVID-19". La ratificación fue en concordancia con lo que expresó horas antes el primer ministro de Japón, Abe Shinzo: "Quiero celebrar los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos a la perfección, como prueba de que la raza humana conquistará el nuevo coronavirus y yo obtuve apoyo para eso de los líderes del G-7 ".

Sobre cómo estudia la situación que perjudica al planeta y del que Argentina no es la excepción, el órgano que tiene su sede en Suiza sostuvo que "continuará monitoreando" el desarrollo del problema "las 24 horas de los siete días de la semana" a través del "grupo de trabajo" que se armó con un representante suyo y otros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Comité Organizador de Tokio 2020 y el Gobierno Metropolitano de Tokio más otras autoridades japonesas.

Por último, el COI aseveró que su determinación final "no estará determinada por intereses financieros", declaración que no se ajusta a la realidad porque, claro está, si todavía los Juegos Olímpicos no se cancelaron o postergaron fue porque Japón ejerce presión en relación al dinero que invirtió para recibir el máximo evento deportivo a nivel mundial.

Según datos oficiales del COI, el 57% de los atletas que competirán en Tokio 2020 están clasificados. El 43% restante saldrán, en su mayoría, de certámenes clasificatorio programados los cuáles muchos, por el coronavirus, se suspendieron y es una incógnita cómo se definirán los competidores en cada disciplina. En ese marco, hay atletas de Buenos Aires que tienen su lugar asegurado como la nadadora Delfina Pignatiello o el palista Agustín Vernice. Sin embargo, otros tantos deben obtener su plaza en campeonatos que se cancelaron y se desconoce si se reprogramarán.