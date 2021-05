En el marco de la segunda ola por coronavirus, la Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, se refirió a la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires y disparó munición gruesa contra el Intendente Julio Garro de Juntos por el Cambio en La Plata, ciudad de donde ella es oriunda.

"Quisieron traer miedo, no certezas. Julio Garro no visitó ninguna posta de vacunación, las destrató, no hizo nada para ponerse al servicio de la vacunación. Ante la ausencia del gobierno de Julio Garro disponemos de militantes que inscriben personas, les avisan y los llevan a los vacunatorios, en contraposición a lo que hace Garro", lanzó la funcionaria.

La excandidata a Intendenta por el Frente de Todos en La Plata aseguró que "Garro es un alcalde que no hace nada": "No hace al cumplimiento de las restricciones que firma el gobernador. En vez de ponerse a trabajar para aplanar la curva, va a la televisión a mentir". "Es muy doloroso ver que no podemos tener un eje rector para cuidar la vida", consideró.

Por otra parte, la contadora pública aseguró que vive "con mucha preocupación" la suba de casos de Coivd-19. "La curva de contagios no se detiene y el sistema sanitario se ve saturado. Hace 20 días esto era un debate que no nos encontraba unidos en la misma mirada. Larreta hacía caso omiso, hoy en cambio ya están preocupados", manifestó a FM La Patriada.

Acerca del conflcito por la presencialidad escolar en CABA, indicó: "Fue una disputa plenamente política con el disparate de que llevó a la Justicia. Se perdió un tiempo muy preciado y ahora se deberán tomar medidas vinculadas a la racionalidad. La oposición va construyendo un relato y lo va cambiando. Macri se fue a vacunar a Miami cuando dijo que no se iba a vacunar".

En otro aspecto, reconoció que "quisiéramos tener más vacunas" pero resaltó que "somos el país número 20 del mundo en vacunación. Por último, se refirió al año electoral y dijo: "Tenemos muchos meses por delante para las elecciones. Estamos pensando en la pandemia, en cuidar la economía para ver de qué manera hay un brazo del Estado que ayude y acompañe".