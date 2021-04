Luego de una toma de terrenos municipales, el intendente de Olavarría Ezequiel Galli radicó una denuncia en la Justicia. "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", remarcó el jefe comunal. La policía acordonó el lugar.

"Ante la toma ilegal de terrenos municipales en un sector de la ciudad, quiero comunicarles a los vecinos que ya presenté la denuncia correspondiente en la UFI Nº 10 y está actuando la justicia para llevar a cabo el desalojo", dijo.

Alrededor de 70 familias se instalaron el lunes en terrenos ubicados en calle 11 y Grimaldi, Barrio Lourdes. Con el correr de las horas se instalaron más familias.

"No vamos a permitir que se cometan este tipo de actos delictivos en nuestro Partido. Conocemos la problemática del déficit habitacional que hay en nuestro país, Olavarría no escapa a esa realidad, pero no se soluciona cometiendo delitos", comentó.

Y remarcó: "Miles de familias esperan tener el techo propio, y es nuestro compromiso trabajar en pos de ello. Confío plenamente en el accionar de la justicia para lograr un desalojo pacífico e inmediato".

Carlos Ferreyra, un vocero de los usurpadores, quien no se encuentra dentro del grupo de la toma pero que tiene una hija que sí, dialogó ante los medios y dijo que "nos llegó el comentario de que Galli había hecho la denuncia en la comisaría y que iba a dar la orden para reprimir".

En ese sentido, según publicó El Popular, afirmó que "hubo gente que quiso prender fuego", pero que "la orden mía es manifestarnos pacíficamente".

En ese sentido, Ferreyra advirtió que "si llega a haber heridos lo hago responsable a Galli, él tendría que haber venido a hablar con nosotros y ver cual es el problema y ver qué necesitan".