Las voces contra un toque de queda sanitario en la noche y en plena temporada de verano se siguen sumando. Como en Mar del Plata, la Unión de Comercio e Industria de Villa Gesell en conjunto a instituciones del sector económico enviaron una nota al intendente Gustavo Barrera.

Si bien el decreto no se firmó y aún no hay detalles, sería de 23 a 6 en todo el país, pero cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires tendrán autonomía para decidir. El gobernador Axel Kicillof había adelantado que no se tomarían medidas en lo inmediato y habló de reforzar controles. Asimismo el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero aseguró que que "la temporada de verano no se va a ver alterada" por la nueva restricción.

Integrantes de la comisión directiva de UCI, que preside Marcelo Piccinino, presentaron a la Municipalidad una nota realizada en conjunto con FEHGRA, PROA Mar de las Pampas, Concesionarios de Playa, Centro de Martilleros y Corredores Públicos de Villa Gesell y AHT Mar de las Pampas y GAMA (Cámara de Empresarios Gastronómicos de Mar de las Pampas).

Plantean la disconformidad ya que "medidas de este tipo complican y agudizan aún más la actividad económica y los empleos sin lograr detener la pandemia".

En tanto que allí piden al Intendente Barrera que considere "la situación particular de Villa Gesell, ya que los comercios cumplen con los protocolos" aunque dejaron la puerta abierta para que a las 2:30 hs. se cierre todo ya que "sería un horario no tan desfavorable para muchos sectores".

Intendente Sr. Gustavo Barrera

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted en virtud de las circunstancias que vivimos por la pandemia de COVID-19.

Leemos noticias que nos alarman en forma extrema, en los portales y en las redes, que el Gobierno Nacional dispondría una limitación de los horarios de circulación a partir de las 23:00 horas, medida que contaría con el acuerdo de los gobernadores.

Medidas de este tipo complican y agudizan aún más la actividad económica y los empleos sin lograr detener la pandemia. Cabe agregar que, desde marzo del año 2020 y al dia de hoy se trabaja de manera mancomunada y solidaria desde cada Geselino con las autoridades municipales a los efectos de mantener controlada la situación sanitaria. Sabemos que el esfuerzo que venimos realizando es enorme y necesitamos continuar realizándolo con la finalidad de poder sostener la modalidad de temporada que tenemos al día de hoy en cuanto a los horarios y el uso de los protocolos en cada actividad comercial.

Por otra parte, evidencia desconocimiento de las autoridades Nacionales y Provinciales de ciertos aspectos. Las reuniones clandestinas comienzan a las 2:00 de la mañana. Terminar las actividades a las 23:00 implica acabar con restaurantes, pizzerías, bares, etc que son lugares donde se cumplen con los protocolos vigentes.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores le solicitamos al intendente municipal, que sabe del esfuerzo que venimos realizando en conjunto, considere la situación particular de Villa Gesell que mantiene de manera adecuada la situación sanitaria acorde a los protocolos dispuestos para el covid-19, y permita mantener la franja horaria actual. Y en su defecto por necesidad extrema y por acontecimientos que lo ameriten consideramos que las 2:30hs. sería un horario no tan desfavorable para muchos sectores.

Solicitamos a usted haga llegar a las autoridades tanto provinciales como nacionales nuestra total disconformidad con una medida de ese tipo que afectaría gravemente las actividades mencionadas (que fueron las últimas en reabrirse) sin lograr los resultados buscados.

Sin más, saludamos a usted atentamente.

Unión de Comercio e Industria de Villa Gesell en conjunto con todas las instituciones