El intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, asumirá como senador provincial por el Frente de Todos y dejará el cargo de jefe comunal tras 10 años al frente de la comuna. El dirigente se despidió de los vecinos y vecinas.

“Luego del fin de semana largo no me reintegro a las actividades como intendente. Quería agradecerles a los vecinos por todo este tiempo compartido. Nunca imaginé que iba a transitar 10 años como intendente. También a nuestros empleados municipales”, arrancó la conferencia que marcó su despedida.

Walter Torchio es intendente desde el 2011 y transitaba su tercer periodo consecutivo al frente de la comuna. “Ha sido una experiencia maravillosa de la cual me cuesta desprenderme para cumplir otra función”, expresó. “Creo que el ciclo mío está cumplido. He intentado dar lo mejor de mí, estando todo el tiempo disponible. No es un momento feliz, dejo un lugar que he disfrutado”, continuó.

“Siempre tuvimos la decisión de hacer crecer la ciudad y creo que el balance es positivo”, señaló.

Sobre su nueva función como legislador dijo que “es un reconocimiento que me hayan permitido ser primer candidato a senador por la cuarta sección”.

“Siento una sensación extraña, un dejo de nostalgia aunque no dolor. Me cuesta”, enfatizó.