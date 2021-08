Las recientes declaraciones del presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, generaron preocupación y pusieron de manifiesto la crisis educativa que afecta a parte importante de la juventud argentina. "Se nos hace difícil en nuestra área geográfica encontrar a 200 personas con secundario completo", sostuvo el alto ejecutivo en alusión a una búsqueda activa de la empresa para su planta de Zárate.

Ante esta situación, Osvaldo Cáffaro, quien es intendente del partido desde 2007, comunicó este miércoles la puesta en marcha de un programa de nivelación para los aspirantes a formar parte de la automotriz. "Estuve reunido con la gente de Toyota" comenzó el jefe comunal en diálogo con Radio 10, donde comunicó las medidas que adoptará su distrito a raíz del planteo de Herrero.

"Rápidamente en el día de ayer tratamos de armar un montón de programas que teníamos sueltos o que íbamos a iniciar. El más importante es un módulo de introducción al mundo del trabajo. Es como una especie de curso de nivelación rápida de dos o tres meses como para que no suceda esto", explicó Cáffaro, que no desconoció las dificultades de la automotriz en la búsqueda de empleados.

La respuesta del jefe comunal del Frente de Todos fue muy cuestionada por el precandidato a concejal por Juntos, Marcelo Matzkin, quien salió a cruzarlo a través de las redes sociales. "La respuesta del Intendente Cáffaro fue vergonzosa y deja al descubierto que la CRISIS educativa que estamos viviendo para él no es una prioridad", señaló el postulante de la oposición en Twitter.

"Para los que no lo saben, Cáffaro es Intendente de Zárate desde 2007. Es decir que los chicos que hoy tienen 18 años y no terminaron el secundario, tenían 4 cuando él asumió el municipio. Pero se acordó ahora. No solo porque Toyota lo dijo en todos los medios, sino porque estamos en campaña", disparó Matzkin. Y agregó: "Cáffaro y su espacio político degradaron la educación y la hirieron de muerte".

"Hablan de virtualidad y de clases online, pero no saben que la mayoría de los chicos no tiene conexión. Desconocen que a la escuela también van a comer. La persona que gobernó los últimos 15 años no puede enterarse ahora que la gente no terminó el secundario. Es un fracaso de su gestión y una prueba irrefutable que para él y su espacio, la educación pública no es prioridad", concluyó Matzkin.