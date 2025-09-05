Trabajadores de la fábrica de cerámicas ILVA llevaron adelante este viernes una protesta en el Parque Industrial de Pilar en reclamo de que la empresa acate la conciliación obligatoria dictada el jueves por el Ministerio de Trabajo y que pague los salarios adeudados.

Ads

Además, exigen que se retrotraigan los 300 despidos comunicados esta semana por la compañía, que afecta a la totalidad de la planta productiva, y a los que pretenden pagar el 50% de la indemnización. La protesta mantenía un corte total del tránsito en la calle 9 en inmediaciones de la 20, en el corazón del Parque Industrial de Pilar. La protesta, que incluye un acampe, se mantendrá por tiempo indeterminado.

Desde el Sindicato de Ceramistas (Focra) advirtieron que, además de los despidos, la compañía avanza con una reforma laboral encubierta: pasaría del régimen actual de “4x4” (cuatro días de trabajo por doce horas y cuatro de descanso) a un “6x1”, con menos horas diarias pero un recorte del 30% en los salarios. También desaparecerían los servicios de comedor, transporte y la cobertura médica.

Ads

El conflicto ya suma varios capítulos. En los últimos meses la empresa presentó un preventivo de crisis que fue rechazado por la cartera laboral bonaerense. Sin embargo, pese a la situación denunciada, desde el gremio aseguraron que la compañía adquirió costosa maquinaria para modernizar su producción, lo que alimenta las sospechas sindicales sobre un posible vaciamiento o un recorte masivo de personal.

Ads