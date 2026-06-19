Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) señalaron que el “escenario interno se presenta cada vez más complicado debido al proceso de retiros voluntarios que cerró la semana pasada”, l segundo desde que asumió Javier Milei como presidente, en un contexto de achique de los organismos públicos nacionales.

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“Esta es la nueva carta que jugó el gobierno nacional para continuar con el desguace del INTA. El panorama se torna más delicado si a esto le sumamos la persistente intimación para que se jubilen compañerxs con amplia trayectoria. Todo este cínico camino de despidos encubiertos busca descabezar el organismo y constituye un vaciamiento estructural de la institución”, indicaron en un comunicado.

Asimismo remarcaron que “en dos años y medio de gobierno de LLA hemos disminuido nuestra planta de 7000 a 5000 trabajadorxs”, entre ellos, profesionales, investigadores, personal de apoyo y técnico con décadas de experiencia y conocimiento.

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También mencionan el cierre de estaciones experimentales y decenas de oficinas en diferentes lugares, algunas en el área metropolitana de Buenos Aires. Cabe recordar que la Justicia dictó una medida cautelar que suspendió el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA - AMBA) ubicada en Ituzaingó y sus 9 agencias, con una vigencia de seis meses frenando la venta de un importante predio que el Estado nacional tiene en el conurbano.

“Todavía no quedan claras las repercusiones [de la medida cautelar]. Fundamentalmente pensando en los cierres de oficinas que puedan quedar con pocos trabajadores”, señalaron ante la consulta de LANOTICIA1.COM.

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Por otro lado, advirtieron que tienen “la certeza de que el periodo venidero será sumamente duro en cuanto al financiamiento y al achicamiento de las estructuras” porque “ya se habla de más cierres de oficinas, fusión de centros regionales y de centros de investigación”, en lo que sería “la próxima ofensiva sobre la que intentará avanzar el gobierno nacional y el consejo directivo de INTA”.

“Como ya vemos, los desafíos son grandes. Se vuelve indispensable prepararse de manera colectiva y resistir este embate”, indicaron, a la vez que recalcaron son “muchos más” los que deciden quedarse que “los que deciden irse a probar suerte afuera del organismo.”

Y agregaron: “Acá existe una amplia mayoría que definimos quedarnos sabiendo que nuestra tarea prioritaria en estos meses será la defensa activa del INTA y de sus líneas históricas de investigación y extensión. Las estrategias tienen que ser varias, como lo hemos venido haciendo desde hace un tiempo. Seguiremos profundizando las articulaciones y apoyos que podamos tener desde otros sectores externos al INTA. Que la resistencia crezca en cada rincón del país. Seamos lxs trabajadorxs de INTA y sus organismos de representación quienes frenemos el proyecto de Milei, Sturzenegger y las organizaciones rurales de la mesa de enlace que son parte del consejo directivo”.