Luego de un intenso operativo, la Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo de José Luis Herrera, el segundo pescador que había desaparecido en el Río de la Plata a la altura de Villa Domínico el pasado domingo.

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El cuerpo fue hallado en Punta Lara, de la ciudad de Ensenada, flotando a unos 10 kilómetros de la costa.

Según se informó, las descripciones y los tatuajes eran compatibles con el hombre desaparecido. Tras ello, trasladaron su cuerpo a la morgue judicial de Lomas de Zamora, donde la esposa reconoció el cuerpo. Además, ordenaron que se realice la autopsia.

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Anteriormente, este martes a la tarde, hallaron el cadáver del otro pescador con el que salió, Alcides Ledesma Patiño (47), a la altura de Quilmes, a unos 14 kilómetros de la costa.

Desde que se reportó la desaparición el domingo por la tarde, las autoridades desplegaron un despliegue de gran escala. Los investigadores manejan dos teorías principales sobre lo ocurrido mar adentro. La primera apunta a un desperfecto técnico en el motor del bote que habría dejado a los pescadores a la deriva. La segunda, y más firme debido al parte meteorológico de ese día, sugiere que las fuertes ráfagas de viento y el oleaje picado podrían haber dado vuelta la campana de la embarcación o arrastrado a los hombres hacia zonas de mayor profundidad.

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