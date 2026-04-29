Efectivos de la Prefectura Naval Argentina confirmaron el hallazgo del cuerpo de Alcides Ledesma (47), uno de los dos hombres que habían desaparecido tras ingresar al Río de la Plata a la altura de Villa Domínico.

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El operativo de búsqueda aún se mantiene activo para localizar a su compañero, José Luis, se centra ahora en la zona de la costa bonaerense, bajo la jurisdicción de la Comisaría Cuarta de Avellaneda.

De acuerdo al testimonio de Aldana, hija de uno de los pescadores, ambos tenían experiencia en la pesca y conocían la zona. Sin embargo, esta vez hubo una diferencia: salieron solos, algo que no solían hacer. “Siempre iban en grupo, pero ese día terminaron yendo los dos”, relató.

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Desde que se reportó la desaparición el domingo por la tarde, las autoridades desplegaron un despliegue de gran escala. Los investigadores manejan dos teorías principales sobre lo ocurrido mar adentro. La primera apunta a un desperfecto técnico en el motor del bote que habría dejado a los pescadores a la deriva. La segunda, y más firme debido al parte meteorológico de ese día, sugiere que las fuertes ráfagas de viento y el oleaje picado podrían haber dado vuelta la campana de la embarcación o arrastrado a los hombres hacia zonas de mayor profundidad.

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