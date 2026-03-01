Una tragedia sacude a Quilmes tras la muerte de un motociclista que chocó contra una soga colocada para cortar el tránsito en medio de un corso barrial. El hecho ocurrió el sábado por la tarde en la intersección de la Avenida 12 de Octubre y la calle 390, en Quilmes Oeste.

Según informó el portal local DataConurbano, la víctima —de aproximadamente 40 años— circulaba junto a su hijo menor de edad cuando impactó de manera directa contra una cuerda tensada de lado a lado de la calle. El elemento no contaba con señalización reflectante ni advertencias visibles.

El impacto se produjo a la altura del cuello y provocó el fallecimiento en el acto del conductor. El menor sufrió heridas leves y fue asistido por una crisis nerviosa.

El comunicado de la murga

Tras el episodio, la agrupación señalada por vecinos como organizadora del desfile, Los Fabulosos de Quilmes, difundió un comunicado oficial este 1 de marzo en el que expresó su “profundo pesar por lo sucedido” y se puso “a total disposición de la Justicia para colaborar en todo lo que sea necesario a fin de esclarecer los hechos”.

En el texto también manifestaron su acompañamiento “con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos” de la víctima.

FOTO: DataConurbano

Evento sin autorización municipal

Desde la Municipalidad de Quilmes indicaron que el corso no contaba con autorización para realizar cortes de calle ni para desarrollar actividades en ese punto específico de la ciudad. Como medida preventiva, se suspendieron los eventos previstos en la zona para el domingo.

La causa quedó en manos de la Justicia bajo la carátula de homicidio culposo. De acuerdo con lo publicado por DataConurbano, tres personas fueron demoradas y serían quienes colocaron la soga que terminó convirtiéndose en una trampa mortal.

Peritos trabajan ahora para determinar las responsabilidades y establecer si existió negligencia grave o alguna otra figura penal. Mientras tanto, el barrio permanece conmocionado por un hecho que reabre el debate sobre la organización de eventos sin control ni medidas de seguridad adecuadas.