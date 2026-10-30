Luego del fallecimiento de una mujer y sus dos hijos adolescentes este jueves en una casa de campo ubicada en la localidad de Pirovano, partido de Bolívar, se conoció que los decesos se produjeron por una intoxicación con monóxido de carbono.

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En tanto, otros cuatro hermanos están internados, dos de ellos en el Hospital Municipal de Olavarría para recibir tratamiento en una cámara hiperbárica. Los fallecidos, junto a los dos hijos que estaban graves, fueron hallados por el padre y otros dos hermanos, quienes avisaron a los servicios de emergencia.

Los fallecidos fueron identificados como Rosana Paola Camargo y dos de sus hijos: Oscar Alberto Velazco y Santa María Velazco, de 17 y 15 años.

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Las personas utilizaban un brasero encendido para calefaccionarse dentro del lugar donde vivían. A esto se sumó que quemaron bidones de agroquímicos, lo que generó una combustión tóxica que fue el detonante de la tragedia, según informó FM Alpha.

Según relató ante las autoridades una de las hermanas, una joven de 24 años, la familia cenó el miércoles y luego se fue a dormir. Durante el transcurso de la noche, la joven se despertó y encontró a su madre fallecida. Inmediatamente después, se desvaneció, indicó La Mañana.

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Junto a su hermano, de 18 años, fueron trasladados minutos antes de las 20 horas del jueves al Hospital Municipal de Olavarría.

La investigación, por el momento, está caratulada como Averiguación de causales de muerte. Este viernes no hubo clases en los establecimientos educativos de Pirovano a raíz del trágico suceso.