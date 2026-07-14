Tragedia vial en ruta 226: Piden tres años de prisión efectiva para el acusado de la muerte de un joven en el Día del Amigo
La familia de la víctima rechazó la calificación penal de homicidio culposo para cambiarlo a simple con dolo eventual. Además, reclamó por la inhabilitación para conducir del acusado.
Luego que el fiscal Luis Piotti cerrase la etapa de instrucción y solicitase la elevación a juicio contra Ignacio Clemente por el siniestro vial en ruta 226 que le costó la vida a Iván González en la madrugada del Día del Amigo del 2025, la familia objetó la propuesta para un juicio abreviado y que la pena de 3 años de prisión no contemple la consecuente inhabilitación para conducir.
La familia de González cuestionó la acusación de “Homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, el exceso de velocidad y el nivel de alcohol en sangre”. En ese sentido, insistieron con el cambio de calificación a homicidio simple con dolo eventual.
“No puede ser que esta persona con 8 meses pague la consecuencia de matar a Iván y encima pueda manejar libremente, como si nada hubiera pasado”, expresó Mario González, padre de la víctima en una entrevista con Plataforma Magazine, de Eco TV y 104.1 FM.
También apuntaron a que la pena prevista por el fiscal no contempló la inhabilitación especial para conducir, según establece el artículo 84 bis del Código Penal. Por esa razón, anticiparon que de sellarse el acuerdo con la defensa, le solicitarán al juez en lo Correccional, Carlos Alberto Pocorena, que no lo homologue.
Las pericias determinaron que Clemente tenía alcohol en sangre y el registro vencido desde hacía ocho meses.
Cabe remarcar que el pedido de elevación a juicio llega a días de cumplirse un año de la tragedia que causó la muerte de Iván y causó otros daños como las heridas que sufrió Jeremías Aguilar, quien circulaba como acompañante en la Volkswagen Saveiro que resultó impactada por la Ford Ranger que guiaba Clemente.
En marzo de este año, familiares llevaron la camioneta en la que viajaba la víctima, visiblemente dañado por el choque, y la colocaron frente al Municipio como forma de protesta por el avance de la causa judicial.
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