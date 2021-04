El ex Juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, consideró que "no tiene ninguna expectativa" en que desde el fuero penal se avance en las responsabilidades políticas de quienes estaban en el gobierno en el año 2013 al momento de la trágica inundación que afectó a la ciudad de La Plata.

En declaraciones a Con Quien Hay que Hablar por Radio Provincia, el ex magistrado confirmó que “la inundación ocurrió hace 8 años y nadie quiere entrar en razón. Las 89 víctimas fatales y 12 casos dudosos que no se pudieron comprobar es el número final”.

Arias destacó que "a mí me ofende y a todo el equipo que hizo un trabajo enorme, que venga alguien a ponernos en duda es muy feo". En ese marco, aseveró que “en lo personal creo que no va a haber ninguna responsabilidad penal con el Ministro de Justicia que tenemos".

El ex magistrado insistió con que "el fuero penal platense no va a avanzar porque hay un sistema de impunidad". "No van a ver nunca un funcionario importante condenado en ninguna causa, no tengo expectativas", finalizó Arias sobre la trágica inundación en la capital provincial.