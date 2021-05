El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, se refirió a los controles en el transporte público de los municipios en fase 2. Afirmó que hay protocolos e inspecciones pero “no se puede controlar una por una a las personas”.

“No existen funcionarios para poner arriba de cada colectivo. Es imposible controlar bondi por bondi. Apelamos a la colaboración de las empresas de colectivos porque los protocolos dicen claramente que pueden subir aquellas personas esenciales. Entendemos que es una tarea adicional para los choferes”, expresó Bianco.

De todas formas afirmó que “los controles existen y son permanente. Lo que no vamos a poder hacer nunca es controlar una por una a las personas. No les podemos poner un libero y un stopper a cada uno. No existe en ningún lugar del mundo”.