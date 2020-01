Desde las exclusivas playas de Cariló, Aníbal Fernández llenó de elogios al presidente Alberto Fernández, con quien se mantuvo distanciado durante 10 años: “Cuando fue jefe de Gabinete tuvimos una excelente relación. Cuando se fue del Gobierno tuvimos chisporroteos y mantuvimos una década sin hablarnos. Pero ahora tenemos una relación muy buena", señaló.

El excandidato a Gobernador en 2015 sostuvo que "no se enojó" cuando Alberto fue crítico de Cristina y dice que se alegró cuando se enteró que iba a ser candidato a presidente. Ese sábado por la mañana lo llamé para felicitarlo. A la tarde nos vimos, fui muy contento porque Alberto es un presidente de verdad, no la porquería que tuvimos", disparó Aníbal al apuntar contra Macri.

Luego de retirarse de la elección en Pinamar, donde se postuló como candidato a concejal, Aníbal sostuvo que no aspira a un cargo en el gobierno pero aclaró: "No estoy buscando trabajo. No busqué a mi amigo Alberto para que me diera un lugar, si él en algún momento me necesita me buscará. Él sabe que si me necesita ahí estaré", remarcó en declaraciones a Infobae.

Por último, a Fernández le preguntaron sobre la causa del triple crimen de General Rodríguez en la que lo involucraron, a lo que respondió: "La causa está terminada y elevada a juicio oral publico, no existí jamas, no existí en ninguna foja y no tengo nada que ver con eso. Lo hicieron para lastimarme. No es mi vida esa. No tengo por qué esconderme", concluyó el exfuncionario.