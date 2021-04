El Secretario de Acción Directa municipal de José C. Paz, Pablo Mansilla, se mostró preocupado por el avance del coronavirus en el distrito, y reclamó que el gobierno de Alberto Fernández les permita comprar la vacuna contra el Covid-19. "Acá el secreto es que traigan las vacunas y también que nos dejen comprarlas, porque nosotros queremos comprarlas. Si nos dejan comprar, vamos a traer vacunas para vacunar a toda la población", indicó el funcionario al medio local El Primero Noticias.

"El jefe de gabinete de la Nación dijo que todos los gobernadores estaban autorizados para comprar vacunas. Bueno, esperemos que los municipios también podamos salir a comprar y vacunar rápidamente a toda la población", insitió Mansilla. "La realidad es que faltan vacunas. Tampoco llegaron las vacunas contra la gripe. Estamos con algunos retrasos. En ese sentido, el gobierno nacional debería liberar a los intendentes que tengan capacidad de poder comprar vacunas", indicó.

Mansilla también sorprendió cuando dejó sentada su posición sobre la intensidad de las restricciones en las zonas más complejas del país. En ese sentido, cree que las medidas deben ser más rigurosas para frenar la alta rotación de los contagios. "Si no estuviera Mario Ishii en José C. Paz esto sería una catástrofe, no se escondió, está al frente de la pandemia. Si no estuviera el peronismo gobernando esto sería Brasil", subrayó el funcionario que responde al Intendente del Frente de Todos.

Cabe recordar que la semana pasada el Secretario de Salud, Celestino Saavedra (al que Mansilla agradeció por arriesgar su vida junto a los trabajadores y trabajadoras de la salud) sorprendió al asegurar que faltaban recursos desde Provincia para afrontar la pandemia en el distrito. En ese aspecto, el Secretario puso en relieve que la Provincia regularizó la colaboración con recursos. "Tenemos una buena respuesta del gobernador Axel Kicillof con suministros a colaborar", enfatizó.