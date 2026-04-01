En medio de un clima cada vez más complejo por su situación judicial, Manuel Adorni canceló la conferencia de prensa que tenía prevista para este miércoles y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos.

Ads

La suspensión del encuentro con periodistas se da tras una jornada cargada de nuevas complicaciones para el funcionario, que acumula cuestionamientos por la adquisición de propiedades y por viajes al exterior. En este contexto, desde el Gobierno señalaron que el jefe de Gabinete tendrá “reuniones de agenda” con el mandatario.

En la Casa Rosada reconocen en privado que Adorni atraviesa un momento delicado. Las dudas sobre la conferencia de prensa estaban centradas en la posibilidad de que no pudiera responder preguntas vinculadas a su patrimonio y al polémico viaje a Punta del Este, lo que finalmente derivó en la cancelación.

Ads

Puede interesarte

El trasfondo es una serie de movimientos judiciales que complican al funcionario. La Justicia avanza sobre la compra de un departamento en Caballito, donde dos supuestas prestamistas —ambas jubiladas— declararon no conocerlo. A partir de esto, fue citada la escribana que intervino en la operación, lo que sumó tensión al escenario.

Además, los diputados Esteban Paulon y Pablo Juliano ampliaron la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita pidió información sobre todos los viajes al exterior realizados por Adorni, su esposa y su entorno desde 2023.

Ads

En paralelo, el oficialismo busca bajar el nivel de exposición del tema. Cerca de Karina Milei aseguran que el funcionario “está firme”, aunque admiten que la situación se sigue “día a día” y sin garantías a mediano plazo.

Puede interesarte

Puertas adentro del Gobierno también hay preocupación por el costo político. Algunos funcionarios reconocen que la continuidad de Adorni genera desgaste, mientras que otros apuntan a que el tema podría perder intensidad en los próximos días, con la llegada de la Semana Santa.

Pese a todo, el Presidente volvió a respaldarlo públicamente en redes sociales, donde calificó las denuncias como “operetas”. Mientras tanto, el jefe de Gabinete intenta mostrarse activo en su rol, aunque con menor exposición pública.

Ads

Por ahora, en la Casa Rosada predomina la cautela. La señal política es sostenerlo, pero el margen de maniobra parece cada vez más ajustado.