Eugenia Rolón fue inhabilitada para emitir su registro de conducir en la provincia de Buenos Aires, informó el Ministerio de Transporte del distrito.

La sanción se oficializó este viernes a raíz de haber chocado el auto de su pareja, Iñaki Gutiérrez, bajo un altísimo nivel de alcohol en sangre (1.89 g/l) y sin la Licencia Nacional de Conducir habilitante para manejar un vehículo.

Una cámara de seguridad registró el hecho, cuando la joven influencer oficialista impactó contra un poste de luz en la mañana del jueves (8 de enero), tras doblar por afuera de la calle.

El responsable de la cartera de Transporte, Martín Marinucci, declaró que Rolón “no podrá sacar su carnet en suelo bonaerense”. Esto, a raíz de “dos fallas graves que pusieron en riesgo la vida los vecinos del distrito costero", además de "atentar contra las políticas en seguridad vial que buscan reducir la tasa de siniestralidad”, según explicaron desde el ministerio.

El caso tramita en el juzgado Provincial de Faltas de Dolores. Luego de activar el procedimiento, dispuso de urgencia “la prohibición preventiva de otorgamiento y expedición de la licencia de conducir a favor de la Sra. Rolón Eugenia Noemi, conforme lo dispuesto por la Ley 13.927, su Decreto Reglamentario, y art. 83 de la Ley 24.449, hasta tanto se dicte resolución definitiva en las presentes actuaciones”.

