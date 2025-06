La diputada nacional, oriunda de Mercedes, Vanesa Siley denunció que el fallo contra Cristina Kirchner es parte de una “catástrofe democrática” y reclamó el juicio político a los magistrados.

La legisladora afirmó que quiere "que los tres jueces de la Corte sean destituidos por juicio político” y denunció que el Poder Judicial “actúa bajo las órdenes del Grupo Clarín y del poder económico concentrado”.

Siley recordó precedentes históricos para respaldar su reclamo: “Como cuando llegó Néstor Kirchner y tenía la Corte del menemismo, con la mayoría automática. Había un dictamen de la Comisión de Juicio Político que no prosperó con Duhalde, y Néstor lo tomó y pidió que se volviera a tratar. Así, entre 2004 y 2005, se destituyó a varios jueces”, explicó.

La diputada fue contundente al calificar el actual accionar del máximo tribunal como una amenaza al sistema democrático. “Confirmar que la cabeza del Poder Judicial recibe órdenes directas de Magnetto, del Grupo Clarín, de la AEA (Asociación Empresaria Argentina), de Macri e incluso del propio gobierno, es una catástrofe democrática”, sostuvo.

En declaraciones a AM 750, Siley anunció que sus organizaciones sindicales se sumaron al paro nacional en rechazo al fallo: “Hemos lanzado el paro ayer y lo notificamos. Es nuestra forma de defender la democracia”.

Además, alertó sobre las consecuencias políticas de la sentencia judicial: “No sólo privaron de libertad a Cristina, también privaron al pueblo de su libertad de elegir. Confío en la gente, confío en el pueblo, porque si no, me tendría que dedicar a otra cosa”.

Siley también habló de la vigilia que se mantiene frente al domicilio de la exmandataria: “Vamos a seguir estando al lado de la casa de Cristina hasta que ella nos diga ‘vayan a la casa’. La historia pasa una sola vez, y hay cosas que la historia no perdona”.

En referencia directa a la actuación de la Corte Suprema, concluyó: “Clarín les puso día y hora a los jueces, y los jueces cumplieron a rajatabla el mandato de su jefe. Eso no es Poder Judicial, no es división de poderes, no es democracia”.