Política

Este jueves trascendió un video en el despacho presidencial, filmado por el propio Jefe de Estado, en presencia de Tamara Pettinato bebiendo cerveza. Poco después, aparecieron las imágenes de la ex Primera Dama con el ojo morado. "Yo no me olvido de ninguno de todos los que nos acusaban a nosotros de lo que eran ustedes", lanzó el Diputado bonaerense de La Libertad Avanza Agustín Romo.