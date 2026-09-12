La Cámara de Senadores bonaerense volverá a sesionar después de 61 días sin actividad en el recinto, luego de que Magario, en su carácter de presidenta del cuerpo, convocara a una nueva jornada para este martes.

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La última sesión había sido el 16 de julio y, con la nueva convocatoria, el Senado buscará retomar la actividad legislativa tras un período atravesado por las internas dentro del peronismo bonaerense y la falta de acuerdos sobre distintos proyectos.

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Entre las iniciativas que podrían avanzar se encuentra la denominada “Ley Ema”, que ya cuenta con media sanción de Diputados y propone herramientas para prevenir y abordar situaciones de violencia digital y difusión de contenido íntimo sin consentimiento en ámbitos escolares.

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En paralelo, continúa pendiente el debate sobre posibles modificaciones al sistema electoral bonaerense de cara a 2027, una discusión que todavía no consiguió los consensos necesarios para llegar al recinto.

El regreso de la actividad legislativa también pondrá a prueba la capacidad de Magario para ordenar la agenda del Senado, en medio de las diferencias que se vienen manifestando entre distintos sectores del peronismo y que ya tuvieron impacto en el tratamiento de proyectos enviados por el gobernador Axel Kicillof.

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