"Los argentinos tenemos que discutir y superar prejuicios y falsas antinomias. ¡Las pelotas el superávit fiscal! Los argentinos tienen saber que les están mintiendo. Este modelo es inviable y es necesario discutir a donde vamos, nadie puede decirme que es posible crecer y desarrollarse en un país que cada día se endeuda más y más", dijo Cristina Kirchner tras encabezar el acto por el Día de la Resistencia Peronista, en homenaje a las víctimas de la Operación Masacre de José León Suárez en 1956.

"Nos dicen que hay superávit fiscal. ¿De dónde? No se hacen rutas nuevas, no se construyen más viviendas, no se financia la educación", añadió en al salir de la sede del PJ.

Y resaltó: "Conmigo siempre han intentado amedrentar a toda la clase política, había que poner la cabeza de Cristina en la pica para ver cómo le va a los gobiernos que no le han pagado al Fondo" Monetario Internacional.

Seguramente me han escuchado más de una vez decir que la casualidad no es una categoría política en la historia. Los hechos de hoy no hacen más que confirmar esta idea.



Estamos recordando cuando se asesinó un 9 de junio en los basurales de José León Suárez a militantes,… pic.twitter.com/msApi9CFMo — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 10, 2025

A su vez, luego continuó en redes sociales. “Bastó que hace una semana anunciáramos la candidatura para que se desataran los demonios. Porque este modelo tiene fecha de vencimiento. Y hoy en día ya no son necesarios los golpes de Estado, ni instrumentar a las fuerzas armadas en el Partido Militar. Ahora es el Partido Judicial”, lanzó la Presidenta del PJ, en alusión a su condena en la causa Vialidad, a la espera del pronunciamiento de la Corte.

Y añadió: “Lo que están preparando es cómo desarticular la organización popular y política que se va a producir, porque la historia demuestra que más allá de las proscripción es que el pueblo se termina organizando en defensa propia. El pueblo siempre regresa. Tal vez con distintos nombres o forma, pero siempre hay un modo de organización popular y esta es nuestra obligación como militantes, pase lo que pase”.