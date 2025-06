Cristina Fernández de Kirchner confirmó que estará en la lista del peronismo en las próximas elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, donde se renueva la Legislatura y los concejos deliberantes.

Es un problema de sentido común. ¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en las provinciales, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre? Pero además, ¿alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no solamente las elecciones bonaerenses en octubre?"

La titular del Partido Justicialista nacional irá de candidata en la lista de la Tercera sección electoral, donde este año elige 18 diputados y 8 suplentes.

En ese sentido, y pensando en las elecciones legislativas de octubre, la ex vicepresidenta planteó que un mal resultado impactaría en los comicios nacionales.

Además, si bien se mostró en desacuerdo con el desdoblamiento decidido por el gobernador Axel Kicillof, dijo que no le pediría cambios.

No le pediría a ningún gobernante que cambie su decisión, a lo mejor yo tampoco lo haría en el lugar de él. Yo fui ocho años presidenta. Si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, o se modificaron, o desaparecieron, yo revisaría mi decisión. Yo.

Los hombres no hacen política igual que las mujeres. El hombre siempre tiene una cosa de que si no se hace lo que él dice, es como que se pierde. Yo nunca tuve ese problema si yo me tengo que retractar y decir, esto está mal porque me equivoqué o porque desaparecieron los presupuestos fácticos. Jamás le pediría nada a nadie, yo creo en ese sentido que tenemos que colaborar todos.