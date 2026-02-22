La foto de Bastian, el nene de 8 años que resultó gravemente herido tras el choque entre un UTV y una camioneta 4×4 el lunes 12 de enero en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar, fue publicada en las redes sociales por Macarena, su mamá.

El menor atraviesa un delicado estado de salud en su internación en Buenos Aires. “Seguimos pidiendo cadena de oración para Bastian Jerez. Sigamos pidiendo por su pronta recuperación, que sane todo su cuerpo”, dice la publicación de su madre.

Y agrega: “Basti paso bien la noche gracias a dios. Mañana le realizan una tomografía para ver cómo está su cabecita y su válvula nueva . Todo va estar bien hijo te amamos”.

Junto a la fotografía, su mamá también escribió un mensaje breve pero cargado de amor, pidiendo apoyo colectivo para atravesar este duro momento: “No dejemos de pedir por Basti. Sos muy fuerte, hijo”.

En tanto que la investigación judicial sobre el siniestro avanza. Ya se conoce el positivo en alcoholemia según las pericias toxicológicas de los conductores de los vehículos involucrados.

De acuerdo al expediente, la joven de 24 años presentaba una graduación alcohólica incluso mayor a la del conductor de la camioneta. El padre de Bastián, quien lo acompañaba al momento de la tragedia, dio negativo en todos los controles.