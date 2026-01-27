El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires detalló que la medida, dispuesta el 20 de enero por la realización de maniobras imprudentes en La Frontera, fue adoptada luego de que la Justicia remitiera las actuaciones administrativas correspondientes.

Asimismo se indicó que se mantiene vigente, viéndose reforzada luego de que este lunes, por vía judicial, se confirmara que ambos conductores -la conductora del UTV en el que circulaba Bastián y el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que impactó contra el vehículo utilitario- presentaban alcohol en sangre. Se trata de Noemí Quirós y Manuel Molinari, respectivamente, quienes fueron sancionados por la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Vial.

En sus fundamentos, se detalla que la medida se tomó por el riesgo para terceros que implicó la realización de maniobras imprudentes en la región conocida como “La Frontera”, en el partido de Pinamar.

“Implica un riesgo actual, concreto y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de terceros, en particular en escenarios similares al del presente, donde la reiteración de conductas imprudentes podría derivar en consecuencias irreversibles o fatales”, sostiene la resolución.

El accidente se produjo cuando el UTV y la camioneta colisionaron de frente en un área de médanos. Como consecuencia de la violencia del impacto, el pequeño Bastián sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser trasladado en un helicóptero sanitario al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata.

El niño de 8 años se encuentra en estado delicado y este fin de semana fue operado por sexta vez. Según indicó el último parte diario difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, le colocaron una fijación cervical y le realizaron una traqueotomía para que pueda respirar a través de esa metodología. “No se descarta una nueva intervención quirúrgica”, indicaron.