“Señor Presidente Javier Milei: le avisé que había más. Mucho, mucho, mucho más”, sentenció este lunes Rodolfo Tailhade, uno de los legisladores que más comprometió a Manuel Adorni días atrás en el Congreso al exponer que su esposa usaba custodia presidencial para ir a bares.

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Vale destacar que tras la revelación del Diputado de Fuerza Patria, el pasado 1 de mayo el propio Jefe de Estado salió a poner el grito en el cielo: “Me gustaría saber qué opinan las basuras inmundas de FOPEA sobre lo que ha hecho Tailhade a la luz de que muchos ‘periodistas’ se la pasan metiéndose en la vida privada de las personas violando de modo flagrante la Constitución Nacional”.

El legislador no se quedó atrás y contestó: “No necesito el apoyo de la infame FOPEA, pero gracias igual por reconocer que lo de la custodia ilegal de la esposa de Adorni fue una investigación periodística y no espionaje. No tiene idea de cómo le mintió a su hermana cuando le dijo ‘ahora sí, no hay nada más’. Hay mucho, mucho, mucho más que los 10 minutos que me dieron para hablar en el recinto”.

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Este lunes la circunstancias le dieron la razón a Tailhade, quien no tardó en salir a hacer leña del árbol caído.

Sr. Presidente @JMilei: le avisé que había más. Mucho, mucho, MUCHO más. https://t.co/yEYjNtGxTT — Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) May 4, 2026

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