El Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, expresó que "lo que hay que mirar siempre es la ley, qué cosas permite y qué cosas no". Bianco dijo que “a partir del caso de Matías Almeyda, quien trató de comprar vacunas para los vecinos de su ciudad natal Azul, con una excelente intención se quiso armar una operación de que el gobierno provincial no quiso dejar comprar vacunas, pero la ley no lo permite".

En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario destacó que "la Provincia está habilitada a comprar vacunas pero por la propia normativa provincial para firmar el acuerdo los laboratorios firman acuerdos de provisión en las mismas condiciones que los firmarían con el Estado Nacional. Por eso, el equipo jurídico firmó un proyecto de ley para comprar vacunas en las mismas condiciones que el Estado Nacional".

En ese marco, Bianco sostuvo que desde la Provincia se está conversando y negociando con 10 laboratorios para la compra de las vacunas. En tanto, confirmó que "la situación sigue siendo preocupante pese a una reducción de casos en las últimas dos semanas. Lo que vimos el día lunes de esta semana es un leve aumento que luego volvió a descender. Al parecer siguen cayendo los casos, lo que indica que las medidas del gobierno son efectivas".

Por último, el funcionario de Axel Kicillof aseguró que desde el Gobierno bonaeremse se está trabajando en nuevas medidas para cumplir luego de que terminen las restricciones impuestas por el gobierno nacional el 21 de mayo. "Esto se va a ir conversando con el gobierno nacional, no podemos permitir el relajamiento y las medidas de cuidado van a continuar", concluyó el Jefe de Gabinete provincial.