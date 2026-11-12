El gobierno de la Provincia devolverá desde este viernes los descuentos salariales aplicados a los docentes bonaerenses que adhirieron a la medida de fuerza realizada el 15 de octubre de 2026 luego del reclamo de las entidades sindicales que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) presentado ante la Dirección General de Cultura y Educación.

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Así lo anunciaron los gremios que integran el FUDB, Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), luego de reclamar que se restituyeran los haberes descontados por aquella jornada de protesta.

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La medida de fuerza estuvo vinculada a la jornada nacional de protesta y a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamarle al gobierno de Javier Milei que cumpliera con la Ley de Financiamiento Universitario.

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Según comunicaron, la devolución comenzará a hacerse efectiva a partir de mañana y se circunscribe sólo al paro del 15 de octubre y no a otras medidas de fuerza que ha habido en territorio bonaerense.

En el escrito dirigido al Subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Lic. Diego Turkenich, los gremios sostienen que la huelga es un derecho de raigambre constitucional expresamente reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Asimismo, recuerdan que cuenta con protección en instrumentos internacionales con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN), destacando el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los Convenios N° 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para las asociaciones sindicales, su ejercicio constituye una de las herramientas centrales de la libertad sindical y solicitaron el reintegro en la próxima liquidación de haberes.

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Por otro lado, la presentación cita el artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el cual consagra el derecho al trabajo y a una retribución justa (inc. 1), reconoce los derechos de asociación, libertad sindical y huelga (inc. 2), y garantiza a los trabajadores estatales el derecho de negociación de sus condiciones laborales y la sustanciación de conflictos colectivos.