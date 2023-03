Este martes, Ambiente rescató a dos monos carayá en cautiverio, en el marco de un procedimiento ordenado por el Juzgado Federal de Pehuajó. En la tarde de este miércoles, los vecinos salieron a reclamar por el animal hallado en Carhué y piden que se les restituya a sus dueños.

“Panchita es parte de la familia, lo que más nos duele que vinieron a señalarnos como si fuéramos delincuentes de primera categoría”, expresaron sus dueños Alberto y Nélida.

Hace 17 años que el matrimonio encontró al animal en el Chaco, en estado de abandono. Y desde ese entonces que vive con ellos y es conocida por los lugareños.

Panchita estaba con nosotros hace diecisiete años. A nosotros nos preocupa mucho la salud de ella. Estábamos con ella continuamente. Sus padres éramos nosotros y el pueblo… venían los chicos y sacaban fotos”, relataron los manifestantes.

Tanto es el cariño por Panchita que, los vecinos decidieron movilizarse reclamando la restitución del animal, y hasta el Intendente, se comprometió a tomar cartas en el asunto.

Alberto contó que tienen esperanzas de recuperar a Panchita y que “el Intendente se comunicó con nosotros, nos envió un audio. Él está en La Plata, pero dijo que va a poner todo a disposición para ver si podemos saber la procedencia de quién hizo la denuncia y hacer el trámite para restituirla”.

A su vez, admitió que “Yo sé que esos animalitos no se pueden tener y que es una infracción, pero era parte de la familia desde hace diecisiete años. Su vida es de más o menos veinte años, un poco más, porque estaba alimentada e higienizada. A uno le duele porque se le va alguien que le pertenece a uno, pero también al pueblo":

“La metieron en una jaula en una de las camionetas y me preguntaron si podían seguir mirando. Les dije que sí. Recorrieron, vieron el avestruz que tengo que también lo crie de chiquito, le doy de comer de la mano, con las gallinas. Les dije que lo lleven, si venían a buscar la mona, y estoy en infracción”, explicó el hombre compungido.

Y continuó: “No me opuse porque venían con una orden y son empleados, venían a cumplir con esa instrucción. Así que me lo dejaron en depósito, me sumariaron. En el comedor hicieron una pequeña requisa y vieron las cornamentas que tengo. También las llevaron. Me preguntaban de dónde las había sacado y les dije que hace treinta años que las tengo, que me las regalaron. Viene tanta cantidad de gente a la parrilla… querían saber la procedencia, y no me acuerdo”.

"De noche tomaba su leche tibia, al mediodía comía lo que había para todos y a las 5, de merienda, le tocaba su banana. La verdad nos arruinaron la vida, porque nosotros somos su familia, debe estar muerta de miedo", agregó entre lágrimas.

También tomó intervención la concejala; Mary Stevssel, quién llevó el reclamo a la Defensoría del Pueblo (con sede en Bahía Blanca). "Ellos tienen un área de DERECHO ANIMAL con profesionales y personal especializados en el tema y en el cual evaluarán el hecho de modo más riguroso con la finalidad de revertir el caso", refirió la edil.

"Es fundamental, valioso e importante toda la movida del pueblo que se produjo en forma masiva y natural, contención, marchas, publicaciones porque realmente éso moviliza, permite que mucha mucha gente conozca la historia real, fiel, sincera", destacó Stevssel. Y finalizó asegurando que "lucharemos por ella, nuestra lucha y defensa es auténtica y la pelearemos con demostraciones y hechos reales".